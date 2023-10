Vodafone überarbeitet seine DSL-Tarife und wählt dabei einen zweigleisigen Ansatz. Auf der einen Seite wird der beliebte GigaZuhause 250 DSL dauerhaft im Preis gesenkt und auf der anderen Seite erhaltet ihr bei Neubuchung eines GigaZuhuase Tarifs nicht nur die ersten sechs Monate, sondern die ersten neun Monate zum reduzierte Preis.

Vodafone optimiert DSL Portfolio

Vodafone hat sein DSL Portfolio überarbeitet und bietet seine Tarife nun attraktiver an. Ab sofort verlängert der Düsseldorfer Netzbetreiber das Promotion-Angebot um 3 auf nunmehr 9 Vertragsmonate. In diesem Zeitraum profitieren Neukunden im GigaZuhause 16 DSL und 50 DSL von einem auf 9,99 Euro reduzierten monatlichen Basispreis. Das erhöht insbesondere die Attraktivität des GigaZuhause 50 DSL-Anschlusses. Denn neben der Verlängerung des Zeitraums senkt Vodafone in diesem Tarif gleichzeitig auch den monatlichen Preispunkt von ursprünglich 19,99 auf jetzt 9,99 Euro. Neukunden, die einen GigaZuhause 100 DSL oder 250 DSL-Tarif abschließen, zahlen in den ersten 9 Vertragsmonaten einen reduzierten Basispreis von 19,99 Euro.

Neben der neuen Preis-Promotion senkt Vodafone ab sofort auch dauerhaft den Listenpreis im GigaZuhause 250 DSL-Tarif um 5 Euro. Nach Ende der ersten 9 Vertragsmonate zahlen Neukunden für die restliche Vertragslaufzeit dann nur noch 49,99 statt 54,99 Euro pro Monat.

Weiterhin gilt die sogenannte Wechselgarantie. Kunden in den Tarifen GigaZuhause 50, 100 oder 250 DSL können ihren Anschluss ein Jahr lang ganz entspannt testen. Zum Ende des zwölften Vertragsmonats können sie dann entscheiden, ob sie einen der gewählten DSL-Tarife beibehalten oder in einen anderen wechseln wollen.

