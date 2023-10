Mit „Stephen Curry: Underrated“ ist im Juli dieses Jahres eine neue Basketball-Doku auf Apple TV+ gestartet. Um ein wenig den Fokus auf die Serie zu lenken, haben die Verantwortlichen nun einen weiteren Clip auf YouTube veröffentlicht.

„Underrated – Stephen Curry and Ryan Coogler Play Truth or AirDrop“

„Stephen Curry: Underrated“ ist die bemerkenswerte Coming-of-Age-Geschichte eines der einflussreichsten, dynamischsten und unerwartetsten Spieler in der Geschichte des Basketballs: Stephen Curry. Dieser Dokumentarfilm – eine Mischung aus intimem Cinéma Vérité, Archivmaterial und Kamerainterviews – dokumentiert Currys Aufstieg von einem unterdimensionierten College-Spieler an einem College der Division I in einer Kleinstadt zu einem viermaligen NBA-Champion, der eine der dominantesten Sportdynastien der Welt aufgebaut hat.

In dem eingebundenen Clip „Underrated – Stephen Curry and Ryan Coogler Play Truth or AirDrop“ denken Stephen Curry und Ryan Coogler beim Spielen von Truth oder Airdrop über schwierige Fragen nach.

Darüberhinaus hat Apple noch ein Shorts zur Doku veröffentlicht