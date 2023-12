Apple hat ein neues Video veröffentlicht, das die neue Doppeltipp-Gestenfunktion der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 vorstellt. Die Funktion ermöglicht es den Nutzern, mithilfe eines einfachen Doppeltippens mit Zeigefinger und Daumen wichtige Aktionen auszuführen. Das Video bietet eine Anleitung zur Einrichtung und Verwendung dieser neuen Gestensteuerung.

So richtet ihr die Doppeltipp-Geste der Apple Watch ein

Die Apple Watch 9 und Ultra 2 heben sich durch die Integration eines fortschrittlichen S9 SiP-Prozessors und eines neuartigen Algorithmus für maschinelles Lernen hervor. Diese Technologie ermöglicht es den Uhren, feine Bewegungen des Handgelenks, wie das Doppeltippen mit Zeigefinger und Daumen, präzise zu erkennen. Die Sensoren der Uhr erfassen spezifische Veränderungen im Blutfluss, die bei solchen Bewegungen entstehen, und ermöglichen so eine reaktionsschnelle und genaue Gestenerkennung.

Im Gegensatz zu älteren Apple Watch Modellen, bei denen die ähnliche Funktion in den Einstellungen unter „Bedienungshilfen“ weniger prominent platziert ist, ist die Doppeltipp-Geste bei den neuesten Apple Watches direkt im Hauptmenü unter „Gesten“ (Meine Watch -> Gesten -> Doppeltippen) zu finden. Grundsätzlich wurde die Doppeltipp-Geste so entwickelt, dass die primäre Aktion für die meisten Apps und Mitteilungen automatisch ausgewählt wird. Allerdings gibt es zwei Ausnahmen, bei denen ihr eine andere Funktion auswählen könnt: Weiterblättern durch Widgets im Smart Stapel oder Auswahl des ersten verfügbaren Widgets; und Abspielen oder Pausieren von Medien während einer aktiven Trainingseinheit oder stattdessen Springen zum nächsten Titel.

Die benutzerfreundliche Platzierung unterstreicht die Bedeutung, die Apple dieser Funktion beimisst. Die umfassende Integration und verbesserte Funktionalität wurden mit der Veröffentlichung von watchOS 10.1 eingeführt, welches etwa einen Monat nach dem Verkaufsstart der neuen Geräte im Oktober erschien.

Mit dem Doppeltipp könnt ihr die primäre Aktion in einer Vielzahl von watchOS Apps und Benachrichtigungen ausführen, darunter:

Aufrufen des Smart Stapel von einem beliebigen Zifferblatt aus und Scrollen durch die Widgets im Stapel.

von einem beliebigen Zifferblatt aus und Scrollen durch die Widgets im Stapel. Annehmen und Beenden von Anrufen .

. Anzeigen einer Nachricht aus einer Mitteilung, Scrollen durch längere Mitteilungen mit einem zusätzlichen Doppeltipp, Beantworten per Diktat und Senden einer Nachricht.

aus einer Mitteilung, Scrollen durch längere Mitteilungen mit einem zusätzlichen Doppeltipp, Beantworten per Diktat und Senden einer Nachricht. Pausieren, Fortsetzen und Beenden eines Timers .

. Stoppen und Fortsetzen einer Stoppuhr .

. Einen Wecker in den Schlummermodus versetzen.

in den Schlummermodus versetzen. Abspielen und Pausieren von Musik , Podcasts und Hörbüchern .

, und . Umschalten auf die neue Ansicht „Höhe“ in der Kompass App.

App. Aufnehmen eines iPhone Fotos mit der Kamera Fernbedienung in der Kamera App.

App. Automatische Trainingserinnerungen starten oder stoppen.

starten oder stoppen. Ausführen der primären Aktion von Mitteilungen, darunter Beantworten einer eingehenden Nachricht aus einer Messaging App und Schlummerfunktion für Erinnerungen auslösen — auch von Drittanbietern.

In dem jüngst veröffentlichten Video zeigt Apple die Funktion in Aktion und wie ihr sie einrichtet. Das Video gibt es bisher nur in englischer Sprache. Auf Deutsch bietet Apple weiterführende Informationen in dem zugehörigen Support-Artikel für die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2.

