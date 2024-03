Die Deutsche Telekom hält für ihre Breitband-Geschäftskunden ein unerwartetes Geschenk bereit. Geschäftskunden der Telekom buchen den „Business Mobil XL“ für das laufende Jahr ohne Grundpreis. 50 Prozent Rabatt gibt es auf Zusatzkarten für Mitarbeiter.

Unlimited Tarif für Breitband-Geschäftskunden ohne Grundpreis bis Ende 2024

„Mit Speck fängt man Mäuse“, so in etwa könnte man auch die aktuelle Aktion der Deutschen Telekom umschreiben. So schenkt das Bonner Unternehmen ihren Geschäftskunden den Grundpreis für den leistungsstärksten Mobilfunktarif. Diejenigen, die einen Business- oder Geschäftskunden-Breitband-Tarif nutzen, können ab sofort für das laufende Jahr 2024 einmalig den Unlimited Tarif „Business Mobil XL“ ohne Grundgebühr und ohne Bereitstellungspreis buchen. Der Tarif bietet mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit insbesondere Telefonie- und SMS-Flatrate (ausgenommen Sonder- und Servicerufnummern) sowie unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz der Telekom.

Ab dem 01.01.2025 haben Kunden dann die freie Tarifwahl. Wenn sie sich weiterhin für den Tarif „Business Mobil XL“ entscheiden, zahlen sie den regulären monatlichen Grundpreis von 73,91 Euro netto. Oder sie wechseln flexibel und kostenfrei in einen anderen Wunschtarif – wie zum Beispiel den Business Mobil S für 35,25 Euro netto.

Darüberhinaus haben Geschäftskunden die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter mit einem Mobilfunkvertrag auszustatten. Für bis zu fünf Zusatzkarten bietet die Telekom ihren Geschäftskunden jetzt einen Rabatt von 50 Prozent an. So gibt es die Business Card S mit 10 GB Datenvolumen schon ab 17,63 € netto. Die Zusatzkarten haben eine Laufzeit von 24 Monaten.

