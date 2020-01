Die Winterpause liegt hinter uns und am vergangenen Wochenende startete die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Passend zum Rückrundenstart gibt es eine willkommene Neuerung bei Amazon. Prime-Mitglieder können den Eurosport Player bei Prime Video Channels 30 Tage kostenlos ausprobieren und so die Freitags-Spiele, die Montags-Spiele sowie die 13:30 Uhr Spiele am Sonntag per Live-Stream verfolgen. Bisher betrug der Gratis-Zeitraum nur 7 Tage.

Bundesliga Live by DAZN auf Eurosport 2 HD Extra

Eurosport Player bei Prime Video Channels. Die 1. Fußball Bundesliga ist jetzt auf Eurosport bei Prime Video Channels mit 30-tägigem Gratismonat verfügbar. Auf Eurosport bei Prime Video Channels können Prime-Mitglieder alle Freitagsspiele und viele weitere ausgewählte Begegnungen der Bundesliga sehen – live, und in voller Länge! Wie auch Prime Video sind die Inhalte auf Smart-TV, PC, Tablet oder Smartphone verfügbar.

Damit verpasst man garantiert keine spannenden Partien, wie zum Beispiel die folgenden Topspiele:

Freitag, 24. Januar, 20.30 Uhr: Borussia Dortmund – 1. FC Köln

Freitag, 31. Januar, 20.30 Uhr: Hertha BSC – FC Schalke 04

Freitag, 7. Februar, 20.30 Uhr: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg

Freitag, 14. Februar, 20:30 Uhr: Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

Freitag, 21. Februar, 20:30 Uhr: FC Bayern München – SC Paderborn 07

Montag, 24. Februar, 20:30 Uhr: Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin

Freitag, 28. Februar, 20:30 Uhr: Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC

So einfach geht’s: Als Prime-Mitglied Eurosport bei Prime Video Channels gratis starten für 30 Tage. Anschließend kostet der Eurosport Player bei Prime Video Channels nur 5,99 Euro pro Monat. Das Ganze ist jederzeit kündbar. Sollte euch der Kanal nicht überzeugen, so könnt ihr rechtzeitig kündigen, so dass euch keinerlei Kosten entstehen. Neben Fußball stehen übrigens auch noch viele weitere Sport-Events im Live-Stream über den Eurosport-Player bei Prime Video Channels bereit.