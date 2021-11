Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von watchOS 8.1.1 veröffentlicht. Neue Funktionen werdet ihr nicht finden, dafür beseitigt Apple ein Ladeproblem in Kombination mit der Apple Watch.

watchOS 8.1.1 steht als Download bereit

Nachdem Apple am gestrigen Abend die finale Version von iOS 15.1.1 für iPhone 12 und iPhone 13 Modelle veröffentlicht hatte, folgt am heurigen Abend watchOS 8.1.1. Auch hierbei handelt es sich um ein Bugfix-Update. In den Release-Notes heißt es

watchOS 8.1.1 behebt ein Problem, bei dem bei einigen Benutzer:innen die Apple Watch Series 7 möglicherweise nicht so geladen wurde, wie erwartet.

So funktioniert das Update

Die Aktualisierung erfolgt über die Apple Watch App auf eurem iPhone

Die Apple Watch muss in der Reichweite des mit einem WLAN verbundenen iPhone sein

Die Apple Watch muss mit dem Ladegerät verbunden sein

Die Apple Watch muss mindestens zu 50 Prozent geladen sein

watchOS 8.1.1 steht ausschließlich für die Apple Watch 7 zur Verfügung.