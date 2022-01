Immer mal wieder hat Amazon in den letzten Wochen und Monate Microsoft 365 Family in den Fokus gerückt. Mal gab es die Standaloen-Version und mal in Kombination mit einem anderen Software-Produkt. Heute könnt ihr Microsoft 365 Family sowohl in der Standalone-Version als auch in Kombination mit Acronis True Image 2021.

Microsoft 365 Family: Jahres-Abo vorübergehend nur 56,99 Euro

Kurz vor dem Wochenende stellt Amazon noch einmal Microsoft 365 Family in den Mittelpunkt. Solltet ihr dieser Tage ein Angebot für die Office-Suite bzw. das Jahres-Abo suchen, so bietet euch der Online-Händler die passenden Argumente.

Enthalten in Microsoft 365 sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Normalerweise kostet Microsoft 365 Family 99 Euro. Heute zahlt ihr nur 56,99 Euro. Ihr spart somit 42,01 Euro bzw. 42 Prozent. In Kombination mit Acronis True Image 2021 liegt der Rabatt auf einem ähnlichen Niveau.