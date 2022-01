In regelmäßigen Abständen haben wir euch in der Vergangenheit auf spannende Smartphone-Deals bei o2 aufmerksam gemacht. In erster Linie haben wir dabei auf „heiße“ iPhone- und iPad-Angebote hingewiesen. Aber auch viele Android-Smartphones und -Tablets erhaltet ihr bei o2 zum attraktiven Preis. Neben Smartphones und Tablets bietet der Mobilfunkanbieter eine weitere Kategorie an, die mit allerhand interessanten Produkten gefüllt ist. Das Ganze läuft unter der Bezeichnung „Zubehör & Gadgets“ und bietet euch Top-Gadgets mit Tarif. Dort aufgeführt sind unter anderem die Apple Watch 7, Nintendo Switch, die Microsoft Xbox Series X, Sonos Lautsprecher und mehr. Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Smartphone-Tarif seid, aber kein Smartphone oder ein Tablett benötigt, dann schaut euch hier in jedem Fall einmal um.

Hier geht es direkt zur Kategorie „Zubehör & Gadgets“

o2 bietet euch Gadgets zum Top-Preis

o2 bietet euch neben Smartphones und Tablets viele weitere Top-Bundles an. Neue Apple Watch, neuer Fernseher, neue Spielekonsole gefällig? Dann geht es hier entlang.

Exemplarisch haben wir uns mal zwei, drei Gadget-Angebote in dieser Kategorie angeguckt und haben dabei ganz bewusst unser Hauptaugenmerk nicht auf die aufgeführten Apple Produkte gelegt. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass o2 bei den Gadgets das MacBook Pro (M1), MacBook Air (M1), die Apple Watch 7, das iPad Pro, sowie die AirPods Max anbietet.

Wie wäre es denn mit einer neuen Spielekonsole oder einem neuen 4K-Fernseher? Die Microsoft Xbox Series X erhaltet ihr in Kombination mit dem o2 Free M für nur 39,99 Euro monatlich. Einmalig zahlt ihr für die Xbox nur 1 Euro. Bei der Nintendo Switch in Kombination mit dem o2 Free M sind es ebenfalls monatlich 29,99 Euro. Einmalig werden für die Nintendo Switch nur 25 Euro fällig. Alle aufgeführten Konsolen sind übrgeins sofort lieferbar.

Wie wäre es mit einem neuen 60 Zoll 4K-TV? Konkret handelt e sich um den Samsung TV GU60AU7199UXZG. Dieser kostet euch zusammen. mit dem o2 Free M monatlich nur 39,99 Euro. Einmalig werden für den Fernseher nur 1 Euro fällig.

Der o2 Free M bietet euch eine Allnet-Flat mit Telefon- und SMS-Flat, 20GB Highspeed-Datenvolumen (4G LTE / 5G) und EU-Roaming. Falls ihr nur einen Tarif, aber kein Smartphone benötigt, so werft in jedem Fall einen Blick auf die Gadgets bei o2. Dort ist sicherlich das passende Produkt für euch dabei.