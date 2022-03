Das neue iPad Air 5 lässt sich ab sofort über den Apple Online Store vorbestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiert das Produkt in der kommenden Woche am 18. März 2022. Das selbe gilt übrigens auch für das neue iPhone SE 3 sowie das iPhone 13 (Pro) in Grün.

iPad Air 2022 jetzt vorbestellen

Anfang dieser Woche hatte Apple das neue iPad Air im Rahmen der „Peek Performance“-Keynote vorgestellt. Gleichzeitig gab der Hersteller zu verstehen, dass sich das neue Gerät ab heute 14:00 Uhr vorbestellen lässt. Vor wenigen Augenblicken haben die Verantwortlichen den Schalter umgelegt und die Bestellmöglichkeit im Apple Online Store freigeschaltet.

Das neue iPad Air mit dem von Apple entwickelten M1 Chip bietet einen gewaltigen Leistungssprung. Verfügbar in atemberaubenden, neuen Farben hat das iPad Air die neue Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus für ein natürlicheres Erlebnis bei Videokonferenzen, einen USB-C Anschluss mit bis zu zweimal schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten und superschnelles 5G bei Modellen mit Mobilfunk — zu einem günstigen Preis. Fortschrittliche Kameras und Kompatibilität mit aktuellem Zubehör lassen Nutzer wie Content Creator, Gamer und Studierende ihre Grenzen bei Kreativität, Produktivität und Selbstverwirklichung erweitern.

Zubehör

Der Apple Pencil (2. Generation) verwandelt das iPad Air in ein digitales Tagebuch und einen Skizzenblock zum Mitnehmen. Er kann kabellos geladen und gekoppelt werden und dank pixel­genauer Präzision sowie branchenführend niedriger Latenz fühlt sich das Schreiben mit dem Apple Pencil so einfach und natürlich an wie mit Stift und Papier.

Das neue iPad Air ist kompatibel mit dem Magic Keyboard, das mit seinem schwebenden Design und dem integrierten Trackpad für ein optimales Tipperlebnis sorgt; mit dem Smart Keyboard Folio, das ein komfortables Tipperlebnis in einem schlanken Design bietet; und mit den Smart Folio-Hüllen, die es in wunderschönen Farben — Schwarz, Weiß, Leuchtorange, Dunkelkirsch, Englisch Lavendel und Marine Blau — gibt, die auf die Finishes des neuen iPad Air abgestimmt sind.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue iPad Air kann ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden und ist ab Freitag, 18. März erhältlich. Die Wi-Fi Modelle des iPad Air sind ab 679 Euro und die Wi-Fi + Cellular Modelle ab 849 Euro erhältlich. Das neue iPad Air mit 64 GB und 256 GB kommt in Finishes in Space Grau, Polarstern, Rosé, Violett und Blau.