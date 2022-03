Die Deutsche Telekom nimmt ab sofort Vorbestellungen für das neue iPhone SE 2022 entgegen. Egal, ob ihr euch für einen Neuvertrag oder eine Vertragsverlängerung interessiert, bei der Telekom werdet ihr fündig und könnt das iPhone SE 3 mit den MagentaMobil-Tarifen kombinieren. Der eigentliche Verkaufsstart des iPhone SE findet am 18. März statt. Ab diesem Tag werden die Geräte ausgeliefert. Alle Informationen zur iPhone SE Vorbestellung bei der Telekom findet ihr hier.

iPhone SE (3. Gen) jetzt bei der Telekom vorbestellen

Vor wenigen Tagen hat Apple das neue iPhone SE 3 vorgestellt. Das nagelneue iPhone lässt sich ab sofort bei der Telekom vorbestellen. Dieses könnt ihr ganz klassisch bei der Telekom mit den MagentaMobil-Tarifen kombinieren. Dies gilt für Neuverträge und für Vertragsverlängerungen. Natürlich stehen auch die MagentaMobil Young Tarife für alle ab 18 bis 27 Jahren zur Auswahl. Diese bieten nicht nur einen Rabatt, sondern enthalten auch mehr Datenvolumen.

Das iPhone SE 3 verfügt über den A15 Chip (kommt auch beim iPhone 13 zum Einsatz), einen 5G-Chip, eine verbesserte Akkulaufzeit, ein neues Kamera-System mit fortschrittlichen Funktionen wie Smart HDR 4, Fotografische Stile und Deep Fusion und zudem ist das Gerät robuster geworden. Homebutton und Touch ID sind nach wie vor an Bord.

Die Telekom bietet euch das iPhone SE (Modell 2022) in Kombination mit dem MagentaMobil S, MagentaMobil M, MagentaMobil L und MagentaMobil XL an. Sämtliche MagentaMobil Tarife enthalten eine Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming und eine HotSpot-Flat. Je nach Tarif stehen entsprechende GB an LTE- und 5G-Highspeed-Volumen zur Verfügung. In unseren Augen eignen sich insbesondere der M + L Tarif am Besten. Beim MagentaMobil M sind 12GB Highspeed-Volumen an Bord, beim L-Tarif sind es satte 24GB.

In den Tarifen könnt ihr verschiedene StreamOn-Optionen kostenfrei hinzubuchen, so dass ihr viele Partner-Apps nutzen könnt, ohne dass sich dies auf euer verbrauchtes Datenvolumen auswirkt

Junge Leute Rabatt auf das iPhone SE 3

Für Junge Leute bis 28 Jahren bietet die Deutsche Telekom die sogenannten MagentaMobil Young Tarife an. Auch hier wählt ihr zwischen den Tarifen S, M, L und XL. Der Vorteil der Young-Tarife liegt in der Tatsche, dass die monatliche Grundgebühr gesenkt und gleichzeitig das Datenvolumen erhöht wird. So sparen junge Leute Monat für Monat bares Geld.

