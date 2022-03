Ab sofort lässt sich das neue iPhone SE 3 bei Vodafone vorbestellen. Das Düsseldorfer Unternehmen hat vor wenigen Augenblicken den Schalter umgelegt und nimmt ab sofort Bestellungen für das nagelneue iPhone SE (Modell 2022) entgegen. Je früher ihr bestellt, desto früher erhaltet ihr euer Gerät. Hier findet ihr alle Infos zum iPhone 13 (Pro) bei Vodafone.

Vodafone nimmt Vorbestellungen für das iPhone SE 3 entgegen

Am vergangenen Dienstag hat Apple das neue iPhone SE der Weltöffentlichkeit präsentiert und gleichzeitig zu verstehen gegeben, dass Kunden das neue iPhone-Modell ab dem heutigen Freitag vorbestellen können. Gleichzeitig hieß es, dass der Tatschliche Verkaufsstart in einer Woche am 18. März gefeiert wird. Dann werden die Modelle an Kunden ausgeliefert und gleichzeitig landet das iPhone SE 3 vor Ort in den Stores.

Hier prüft ihr die Vodafone Mobilfunkabdeckung

Das iPhone SE 3 verfügt über den leistungsstarken A15 Bionic, 5G, bessere Batterielaufzeit, ein neues Kamera-System mit fortschrittlichen Funktionen wie Smart HDR 4, Fotografische Stile und Deep Fusion und ist noch robuster.

Bei Vodafone könnte ihr das neue iPhone SE in den bekannten RED-Tarifen vorbestellen. Dabei wählt ihr zwischen dem Red XS, Red S, Red M und Red L. In allen genannten Tarifen ist eine Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming soweit ein Vodafone Pass enthalten. Die Tarife unterscheiden sich im wesentlichen im enthaltenen Highspeed-Volumen. Im Red XS sind aktuell 4GB, im Red S 10GB, im Red M 20GB und im Red L 40GB enthalten. Mit dem Red S oder Red M dürften die meisten Bedürfnisse abgedeckt sein. Da wo 5G verfügbar ist, könnt ihr bei Vodafone natürlich auch 5G nutzen.

Hier geht es zum iPhone SE mit Vertrag bei Vodafone

Young-Rabatt

Vodafone bietet neben den „klassischen“ Tarifen auch spezielle Young-Tarife für Junge Leute unter 28 Jahren an. Somit können junge Leute, Studenten & Schüler bares Geld sparen. Werft einfach mal einen Blick auf die Vodafone Young Tarife.

Hier könnt ihr das iPhone SE mit den Vodafone Young Tarifen bestellen

iPhone SE 3 mit Vertragsverlängerung bei Vodafone

Natürlich haben nicht nur Neukunden die Möglichkeit, ein iPhone SE bei Vodafone zu bestellen. Auch Bestandskunden können sich im Rahmen einer Vertragsverlängerung (VVL) für ein neues iPhone SE 3 entscheiden. Ist euer Vertrag bereits „reif“ und könnt ihr diesen mit dem iPhone SE 3 verlängern? Am Besten prüft ihr das in eurem Vodafone Kundenkonto.

Hier könnt ihr bei Vodafone eine VVL mit dem iPhone SE durchführen