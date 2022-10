In den frühen Morgenstunden ist das 48-Stunden-Event für Amazon Prime-Kunden gestartet und eine Vielzahl an Produkten stehen am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch im Rampenlicht. Da dürften natürlich auch die HomeKit-Produkte von Eve Systems nicht fehlen. Der Online Händler hat den Rotstift angesetzt und zahlreiche Eve-Produkte drastisch im Preis gesenkt.

Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Eve HomeKit-Produkte

Heute und morgen finde ein 48-Stunden-Event für Prime-Kunden auf Amazon.de statt (hier könnt ihr Prime kostenlos testen). Im Rahmen des Events werden zahlreiche Eve-Produkte drastisch im Preis gesenkt.

Folgende Produkte stehen im Fokus: Eve Aqua, Eve Door & Window, Eve Door & Window 3er-Pack, Eve Energy 4er-Pack, Eve Energy, Eve Energy Strip, Eve Light Switch, Eve Room, Eve Thermo + Eve Door & Window, Eve Water Guard, Eve Weather, Eve Water Guard + Erweiterung und Eve Energy + Eve Door & Window. Findet ihr eine Übersicht aller Produkte.

Highlights

Angebot Eve Aqua - Smarte Bewässerungssteuerung per Apple Home App oder Siri, automatisch bewässern mit... Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...

Vermeidet Überschwemmungen & Wasserverschwendung dank automatischer Abschaltung. Für alle...

Eve Energy 4er-Pack, Smarte schaltbare Steckdose, TÜV-zertifiziert, Verbrauchsmessung, Zeitpläne,... Leuchten und Geräte per App oder Siri ein- und ausschalten, oder Zeitpläne anlegen, die die...

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Steuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini, HomePod,...

Eve Energy - Smarte Steckdose, misst Stromverbrauch, schaltet Geräte EIN/aus, Siri-Sprachsteuerung,... Schalten Sie Lichter und Elektrogeräte über die App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder die eingebaute...

Richten Sie mühelos Programme ein, um Geräte automatisch ein- oder auszuschalten — unabhängig...

Eve Light Switch - Smarter Lichtschalte Bestehende Leuchten in ein intelligentes Beleuchtungssystem verwandeln und per App, Siri oder am...

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Steuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini, HomePod,...

Eve Smart Heizen Set (Eve Thermo + Eve Door & Window) Fenster auf - Heizung aus: Energie sparen leicht gemacht; Eve Thermo pausiert automatisch das...

Wohlfühltemperatur mühelos per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder direkt an der Heizung einstellen

Eve Weather - Smarte Wetterstation (digitales Thermometer & Hygrometer mit Wettertrend-Anzeige),... Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck im Zeitverlauf verfolgen und den Wettertrend im...

Elegantes Design mit eloxiertem Aluminium und IPX4-Wasserbeständigkeit, kabellos mit austauschbarer...