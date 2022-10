Am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch findet ein 48-Stunden-Event für Amazon-Prime-Mitglieder statt. Dabei stehen eine Vielzahl an Produkten im Mittelpunkt. Auch Microsoft 365 ist mit von der Partie und ihr könnt euch das Familien-Jahres-Abo für gerade einmal 49,99 Euro sichern.

Nur 49,99 Euro: Microsoft 365 Family (6 Nutzer, 12 Monate, inkl. OneDrive)

Solltet ihr Interesse an Microsoft 365 haben und nur noch auf die passenden Argumente gewartet haben, so haben wir gute Nachrichten für euch. Amazon dreht an der Preisschraube und stellt nur heute und morgen Microsoft 365 in den Mittelpunkt. Ihr erhaltet im Rahmen des befristeten Deals 12-Monate Microsoft 365 Familie für 6-Nutzer und zahlt nur 49,99 Euro.

Enthalten in Microsoft 365 Familiy (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Normalerweise kostet Microsoft 365 Family im Jahres-Abo 99,99. Ihr spart somit 50 Prozent und müsst vorübergehend nur 49,99 Euro bezahlen.

Microsoft Office 2021 nur 83,99 Euro

Bevorzugt ihr anstatt eines Abo lieber eine Dauerlizenz? So könnt ihr euch für Microsoft Office 2021 entscheiden. Für Office Home & Student zahlt ihr vorübergehend nur 83,99 Euro anstatt 149 Euro. Ihr spart 65,01 Euro bzw. 44 Prozent.