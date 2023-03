Der Frühling ist da, zumindest auf dem Papier. Das Wetter der letzten Tage konnte uns noch nicht so wirklich überzeugen, allerdings ist Sonne am Horizont erkennbar. Passend zum Start in den Frühling reduziert Anker seine SOLIX Balkonkraftwerke. Sobald sich die Sonne dann (hoffentlich bald) zeigt, könnt ihr mit wenige Aufwand euren eigenen Strom generieren. Prüft in jedem Fall, wie ihr mit einer regionalen Förderung zusätzlich Geld sparen könnt.

10 Prozent Rabatt auf Anker SOLIX Balkonkraftwerke

Anker hat die Frühlingsangebote gestartet und reduziert sein Balkonkraftwerk Anker SOLIX (hier unser Anker SOLIX Test). Anker wirbt zwar mit 10 Prozent, allerdings fällt der Rabatt zum Teil deutlich höher aus. Für das Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk Einzelset zahlt ihr vorübergehend nur 499 Euro anstatt 599 Euro.

Grundsätzlich bietet grundsätzlich zwei unterschiedliche Modelle an (Premium und Standard) an. Zudem entscheidet ihr euch für Anker SOLIX mit und ohne das Set für die Neigungsmontage. So stehen insgesamt sechs unterschiedliche Produkte zum stark reduzierten Preis zur Auswahl. Bei echten Interesse solltet ihr schnell handeln. Das Angebot ist nur bis zum 08. April 2023 oder solange der Vorrat reicht erhältlich.

