Der auf den Energie- und Automatisierungsbereich spezialisierte Konzern ABB verstärkt seine Position im Markt für Smart-Home-Technologien durch den Erwerb der in München ansässigen Eve Systems GmbH. Die Transaktion etabliert ABB als führenden Anbieter im Bereich der „Matter“ und „Thread“ Konnektivitätsstandards und Wireless-Protokolle für Smart Homes. Die Übernahme wird vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach sicherer, intelligenter und nachhaltiger Sanierung und Modernisierung von Gebäuden getätigt.

Verbessertes Technologieportfolio für nachhaltiges Wohnen

Das Nutzerverhalten ändert sich. Die Nachfrage nach Smart-Home-Technologien steigt. Gebäude sind verantwortlich für fast 40 Prozent der globalen Kohlenstoffemissionen. Mit Eve Systems an seiner Seite will ABB zur Reduzierung dieser Zahlen beitragen.

Mit der Übernahme erweitert der Schweizer Konzern sein Technologieportfolio. Ziel ist es, effizienteres Energiemanagement sowie höhere Sicherheits- und Komfortstandards in Wohn- und Geschäftsgebäuden zu etablieren. Dabei unterstützt Eve Systems ABB dabei, die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden zu beschleunigen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.

Eve Systems, gegründet im Jahr 1999, ist bekannt für seine hochwertigen sowie benutzerfreundlichen Smart-Home-Produkte und ist ein Pionier in der Nutzung des „Matter“-Kommunikationsprotokolls. Mit „Matter“ können Smart-Home-Produkte drahtlos und vollständig interoperabel betrieben werden.

Führungskräfte äußern sich zur Übernahme

Mike Mustapha, Leiter der Division Smart Buildings bei ABB, betont das Potenzial der neuen Technologien. Er sieht die Übernahme als Wachstumschance:

„Die Einführung von ‚Matter‘ und ‚Thread‘ revolutioniert die Smart-Home-Technologie. Die nahtlose, intuitive und sichere Integration verschiedener Geräte und Dienste ermöglicht den Nutzern eine bequeme und sichere Steuerung ihrer Umgebung und ihres Energieverbrauchs.“

Jerome Gackel, CEO von Eve, erkennt in der Übernahme die Chance, Eve weiter wachsen zu lassen. Markus Fest, Gründer von Eve, sieht die Übernahme als Bestätigung ihrer bisherigen Erfolge.

Mit der Übernahme der Eve Systems GmbH reagiert ABB auf den steigenden Bedarf an Komfort und Energieeffizienz in Gebäuden. Eve Systems wird als unabhängige Marke in der ABB-Division Smart Buildings weitergeführt.

In den letzten Jahren haben die Eve System und die Produkte des Unternehmens intensiv begleitet. Erst gestern ging unser Test zu Eve Flare (2. Generation) online.