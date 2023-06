Fünf Jahre nach Eve Flare (1. Generation) hat Eve System kürzlich Eve Flare (2. Generation) vorgestellt. Wir haben uns mit der smarten Stimmungsleuchte in den letzten Tagen intensiv beschäftig und diese getestet. Der Hersteller könnte Eve Flare punktuell und sinnvoll verbessern und hat die Matter-Kompatibilität mit einem zukünftig Softwareupdate bereits angekündigt. Kurzum: Die Temperaturen sind ideal, so dass ihr mit Eve Flare auf der Terrasse, auf dem Balkon oder Garten Farbe in eure Sommerabende zaubern kann. Natürlich könnt ihr das smarte Stimmungslicht nicht nur Outdoor, sondern auch innerhalb der eigenen vier Wände nutzen.

Eve Flare (2. Generation) im Test

Blicken wir zunächst einmal auf die Eckdaten, so dass ihr euch besser vorstellen könnt, was euch erwartet. Bei Eve Flare handelt es sich um eine smarte Stimmungsleuchte mit einem Durchmesser von 25cm. Die Größe der portablen LED-Leuchte erinnert dabei ein Stück weit an einen Fußball.

Laut Hersteller könnt ihr Eve Flare bei einer Umgebungstemperatur von 0 Grad bis 40 Grad sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von 0 Prozent bis 80 Prozent betreiben. Dabei dürften nahezu alle Szenarien hierzulande abgedeckt sein. Die IP65 Zertifizierung bzw. Wasserbeständigkeit sorgt dafür, dass ihr Eve Flare auch problemlos im Außenbereich verwenden könnt. Sollte es einmal anfangen zu regnen, müsst ihr nicht direkt Sorge haben, dass die Lampe einen Schaden nimmt. Grundsätzlich kann sie schon ein wenig Wasser vertragen. Im Pool solltet ihr sie logischerweise nicht betreiben.

Eve Systems gibt eine Leichtstärke von 90lm sowie eine Akkulaufzeit von 6 Stunden. Die Kommunikation mit der Stimmungsleuchte erfolgt neben Bluetooth Low Energy auch per Thread.

Installation

In den vergangenen Jahren haben wir bereits das ein oder andere HomeKit-Produkt von Eve Systems installiert und jedes Mal die Leichtigkeit der Installation gelobt. Dies trifft natürlich nicht nur auf diesen Herstellern, sondern generell auf alle HomeKit-Produkte zu. Die Installation erfolgt wahlweise über die „Eve für Matter & HomeKit“-App oder die Apple Home-App. In den jeweiligen Apps findet ihr eine Möglichkeit vor, um neue Geräte zu installieren. Von dieser Möglichkeit müsst ihr Gebrauch machen und den Anweisungen folgen.

Im weiteren Verlauf müsst ihr den HomeKit-Code (befindet sich beispielsweise unterhalb der Leuchte) abscannen und den weiteren Anweisungen folgen. Zuvor müsst ihr allerdings die HomeKit-Lampe einschalten (den Schalter findet ihr unter der Lampe), um die Prozess durchführen zu können. Nun legt ihr unter anderem noch fest, in welchem Raum die Leuchte verwendet wird, ob ihr direkt eine Automation erstellen möchtet, etc. pp.

Sobald die Installation abgeschlossen ist, steht Eve Flare als klassisches HomeKit-Gerät mit allen Vorteilen und Eigenschaften zur Verfügung.

„Es werde Licht“

Aufgrund ihrer Eigenschaften könnt ihr Eve Flare flexibel einsetzen. Von daher müsst ihr die Stimmungsleuchte nicht zwingend an einer Örtlichkeit einsetzen. Da sie akkubetrieben ist, könnt ihr sie bequem hin- und hertragen. Mal kommt sie im Esszimmer auf dem Sideboard zum Einsatz, mal verwendet ihr sie abends auf der Terrasse oder beim nächsten Sonnenuntergang auf dem Balkon?

Grundsätzlich habt ihr alle erdenklichen Möglichkeiten, die euch Apple HomeKit hierbei zur Verfügung stellt. Zunächst einmal könnt ihr die LED Leuchte über die „Eve für Matter & HomeKit“-App, Apple Home-App oder jede andere HomeKit-kompatible App. Alternativ könnt ihr auch Siri bitten, entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Ihr könnt den Apple Sprachassistenten bitten, die Lampe ein- oder auszuschalten, eine bestimmte Farbe einzustellen und auch eine Dimmfunktion steht per Siri bereit. So könnt ihr beispielsweise Eve Flare in wenige Sekunden vom Einsatz im Esszimmer auf den Einsatz im Garten vorbereiten.

Sollt ihr weder ein iPhone oder iPad in der Nähe haben und möchtet ihr auch nicht Siri bitten, euch zu helfen, so stehen euch an der Unterseite von Eve Flare zwei Buttons zur Verfügung. Mit dem einen Button könnt ihr die LED-Leuchte ein- und ausschalten und mit dem zweiten Button wechselt ihr zwischen insgesamt XXX Farben hin und her.

Neben der manuellen Steuerung könnt ihr auch Automationen verwenden. Bindet Eve Flare in verschiedene Szenen ein, aktiviert die LED Leuchte bei Sonnenuntergang automatisch oder nutzt einen Bewegungsmelder (z.B. Eve Motion), um Eve Flare für einen bestimmten Zeitraum einzuschalten. Die Möglichkeiten sind vielfältig und es bleibt euch überlassen, wie ihr diese ausnutzt.

Wie eingangs erwähnt, gibt der Hersteller eine Akkulaufzeit von 6 Stunden an. In unserem Test kamen wir bei einer mittleren Helligkeit auf 6 Stunden und 3 Minuten. Wenn ihr schon beim Thema Akkulaufzeit sind, noch kurz ein Hinweis zum Aufladen von Eve Flare. Das Aufladen erfolgt kabellos. Im Lieferumfang befindet sich eine Art Ladeteller, der mit dem Stromnetz verbunden wird. Sobald ihr Eve Flare auf der Ladestation platziert, wird diese aufgeladen. Unterhalb der Stimmungsleuchte findet ihr zudem einen Tragegriff, so dass ihr die Leuchte von A nach B transportieren könnt. Ob dieser zwingend notwendig ist, lassen wir mal dahingestellt. Genau so gut, kann man Eve Flare mit beiden Händen von einem Bestimmungsort zum nächsten Bestimmungsort tragen oder sich die Kugel unter den Arm klemmen. Der Tragegriff kann allerdings auch ein Stück weit zweckentfremdet werden, so dass ihr die Lampe an diesem aufhängt und so für einen schönen Lichteffekt sorgt.

Für die Zukunft gerüstet

Eve Flare unterstützt neben Bluetooth auch Thread, das im Zusammenspiel mit dem HomePod (2.Gen.), HomePod mini oder Apple TV 4K (2. Gen., 3. Gen. 128 GB) euer Smart Home schneller, zuverlässiger und reichweitenstärker macht.

Eve Flare agiert übrigens als Minimal Thread Device (MTD). Als batteriebetriebene Thread-Gerät stellt Eve Flare dabei einen Endpunkt innerhalb eines Thread-Netzwerks dar. Im Gegensatz dazu können Full Thread Devices (FTD), die permanent mit Strom versorgt werden, wie Eve Energy, Eve Light Switch oder Eve Water Guard, innerhalb des Thread-Netzwerks als Router agieren und Datenpakete weitergeben.

Eve Flare wird zu einem späteren Zeitpunkt ein entsprechendes, kostenloses Firmware Update zur Unterstützung von Matter erhalten.

Über Thread

Thread ist eine tragende Säule von Matter und wurde eigens für Smart Home-Anwendungen entwickelt, um Geräte besser untereinander zu vernetzen. Der große Unterschied zu WLAN oder Bluetooth ist, dass über Thread ein Mesh-Netzwerk aufgebaut wird. Intelligente Lichter, Thermostate, Steckdosen, Sensoren etc. sprechen so auch untereinander – ein Thread-Netzwerk ist nicht von einem zentralen Knotenpunkt abhängig, wie beispielsweise einer Bridge. Fällt ein Gerät aus, wird über das nächste kommuniziert.

Über Matter

Matter wurde gemeinsam von Amazon, Apple, Google und vielen führenden Smart Home-Herstellern wie beispielsweise Eve entwickelt. Ziel ist es, dass sich jedes Matter-zertifizierte Gerät problemlos in das eigene Smart Home einbinden lässt. Per Smartphone oder Sprachassistent steuert die ganze Familie dieses Zuhause nicht nur komfortabel, sondern auch individuell – denn mit Matter ist es egal, ob dazu ein iPhone, Android-Gerät oder ein Lautsprecher mit Alexa, Google Assistant oder Siri genutzt wird.

Für den direkten Zugriff über iPhone oder iPad benötigt Eve Flare keine Steuerzentrale. Allerdings bietet eine Steuerzentrale weitere Funktionen:

Fernzugriff: Steuere dein Eve-Gerät auch von unterwegs

Automationen: Lass deine Geräte Hand in Hand arbeiten

Mitteilungen: Erhalte bei Aktivität Benachrichtigungen von ausgewählten Sensoren

Thread: Profitiere von einem robusten und zuverlässigen Netzwerk

Bereit für Matter: Mit künftigen Firmware-Updates ins Smart Home der Zukunft

Eve Systems beschreibt das Thema der Steuerzentrale wie folgt

Alle diese Vorteile werden mit einem HomePod (2. Generation), HomePod mini or Apple TV 4K (2. Generation/3. Generation 128 GB) bei dir zu Hause ermöglicht. Fernzugriff, Automationen und Mitteilungen allein sind auch mit einem HomePod (1. Generation) und früheren Apple TV-Modellen möglich. Beachte, dass diese Steuerzentralen nicht für Matter-fähige Eve-Geräte geeignet sind.

Fazit

Bei den aktuellen Temperaturen sind wir definitiv im Sommer angekommen. Die Lust, mehr Zeit im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon zu verbringen, ist groß. Dabei sorgt Eve Flare für das passende Ambiente. Die smarte Stimmungsleuchte hinterlässt auf uns einen guten und robusten Eindruck. Die Portabilität und die lange Akkulaufzeit sind positiv hervorzuheben. Sucht euch im Haus oder der Wohnung einen idealen Standort für Eve Flare, an dem die Lampe inkl. Ladegerät für gewöhnlich platziert wird. Benötigt man die Lampe an einem neuen Standort, so kann man sie bequem dorthin tragen. Apple HomeKit gibt euch die passenden Möglichkeiten an die Hand, smart zu nutzen. Die Matter-Kompatibilität wurde bereits bestätigt und wird mit einem kommenden Update nachgereicht.

Preis & Verfügbarkeit

Eve Flare (2. Generation) ist ab sofort zum Preis von 99,95 Euro im Handel erhältlich. 100 Euro sind sicherlich kein Schnäppchen, dafür erhaltet ihr allerdings eine überzeugende LED-Leuchte. Sollte euch der Preis zu hoch erscheinen, so wartet ihr bis der Straßenpreis ein Stück weit fällt.