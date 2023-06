Apple hatte zum Start der WWDC 2023 den M2 Ultra vorgestellt. Diese neue Variante des hauseigenen SoC (System on a Chip) repräsentiert einen beeindruckenden Leistungssprung für den Mac und rundet die M2 Produktfamilie ab. Der M2 Ultra ist der leistungsstärkste Chip, den Apple je hergestellt hat und bildet das Herzstück der neuen Modelle Mac Studio und Mac Pro. Nun beweist sich der neue Chip in ersten Benchmark-Tests. Bei der Gelegenheit zeigt Apples neuer Prozessor eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber seinem Vorgänger, dem M1 Ultra, und übertrifft die Spitzenchips von Intel.

M2 Ultra übertrifft die Konkurrenz in Leistung und Preis

Die Geekbench 6 Ergebnisse zeigen einen beeindruckenden Sprung in der CPU-Leistung. Ein mit M2 Ultra ausgestatteter Mac Studio erreichte laut den Tests Single-Core- und Multi-Core-Ergebnisse von rund 2.800 bzw. 21.700 Punkten. Diese Werte bestätigen einen Leistungssprung von bis zu 20 Prozent gegenüber dem M1 Ultra Chip. Eine komplette Liste der getesteten Systeme könnt ihr bei Geekbench einsehen.

Damit ist der M2 Ultra der leistungsstärkste Chip, den Apple je auf den Markt gebracht hat. Der M2 Ultra übertrifft auch den schnellsten Intel-basierten Mac Pro, der mit einem 28-Core Xeon W Prozessor ausgestattet ist. Der neue Mac Pro mit der doppelten Gesamt-CPU-Leistung wird zu einem fast halb so hohen Preis wie das Intel-Modell mit 28 Kernen angeboten und bietet damit ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Apple gibt an, dass der neue Mac Pro bis zu dreimal schneller ist als das Intel Modell. Dieser Leistungssprung gilt jedoch in erster Linie für bestimmte „Profi-Workflows wie Videotranskodierung und 3D-Simulation“.

Die Wahl zwischen Mac Studio und Mac Pro

Der Mac Pro startet bei 8.299 Euro. Seine Attraktivität liegt vor allem in den sechs verfügbaren PCIe-Erweiterungssteckplätzen. Ansonsten ist der Mac Studio, der mit dem M2 Ultra Chip konfiguriert werden kann, eine kostengünstigere Option. Der Mac Studio bietet eine ähnliche Leistung wie der Mac Pro, kostet aber mit M2 Ultra 3.500 US-Dollar weniger, was ihn zu einer attraktiven Alternative für preisbewusste Kunden macht.

Der Mac Studio und der Mac Pro können ab sofort im Apple Online Store bestellt werden. Die Auslieferung und Markteinführung beginnt am Dienstag, dem 13. Juni.