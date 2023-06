Apple arbeitet bereits an einem MacBook Air mit M3-Chip. Dies stellt keine echte Überraschung dar. Allerdings gibt es in der neuesten Ausgabe des PowerOn-Newsletters von Mark Gurman ein paar weitere Informationen zum kommenden MacBook Air Modell.

Apple arbeitet an MacBook Air mit M3-Chip

Das aktuelle 13 Zoll MacBook mit M2 Chip hat Apple im Juni 2022 vorgestellt. In der vergangenen Woche hat der Hersteller das 15 Zoll Modell – ebenfalls mit M2 Chip – im Rahmen der WWDC-Keynote präsentiert. Das zuletzt genannte Modell feiert in der kommenden Woche seinen offiziellen Verkaufsstart. Der M2 Chip basiert auf der 5nm Technologie und wird von TSMC gefertigt.

Der M3 Chip wird auf dem 3nm Prozess von TSMC gefertigt. Dies wird zu einer spürbaren Verbesserungen bei der Leistung und Energieeffizienz fahren. Gurman gibt weiter zu verstehen, dass der M3-Chip eine ähnliche Anzahl an CPU- und GPU-Kernen wie der M2-Chip aufweisen wird. Apple beschreibt das 15 Zoll MacBook Air wie folgt

Apple hat zur WWDC das 15″ MacBook Air vorgestellt, den besten 15″ Laptop der Welt. Mit einem großen 15,3″ Liquid Retina Display, der unglaublichen Performance des M2, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit1und einem leisen, lüfter­losen Design bringt das neue MacBook Air Leistung und Mobilität – und das alles im dünnsten 15″ Laptop der Welt. Das 15″ MacBook Air ermöglicht ein einzigartiges Erlebnis: ein neues 6‑Lautsprecher-System, immersives 3D Audio kombiniert mit einer 1080p FaceTime HD Kamera, MagSafe Ladefunktion und die Power und Benutzerfreundlichkeit von macOS Ventura.

Nach dem M2 ist vor dem M3. Nicht nur ein neues 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air mit M3 Chip ist in Arbeit. Auch ein neuer iMac mit M3 Chip ist in Arbeit. Den aktuellen iMac mit M1 präsentierte Apple im Frühjahr 2021. Ob Apple das MacBook Air mit M3 Chip noch in diesem Jahr präsentiert, ist unbekannt. Ein Start Anfang 2024 klingt wahrscheinlicher, da Apple das 15 Zoll MacBook Air erst kürzlich vorgestellt hat. Da können wir uns nicht vorstellen, dass es im Herbst bereits ein Modell mit M3 gibt, außer Apple kündigt zunächst ein 13 Zoll an und bringt Monate später das 15 Zoll Modell auf den Markt.