Apple hat soeben die nächste Generation des Mac Studio mit M2 Max und M2 Ultra Chips vorgestellt. Der neue Mac Studio bietet eine erhöhte Performance und fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten, in einem kompaktem Design. Er übertrifft in der Performance sowohl den leistungsstärksten 27 Zoll iMac als auch die vorherige Mac Studio Generation. Die Bestellungen sind ab sofort im Apple Online Store möglich, wobei die Auslieferung am 13. Juni beginnt.

Leistungssteigerung für den Mac Studio

Der Mac Studio ermöglicht es Fachleuten, effizient zu arbeiten. Mit seiner starken Performance und vielfältigen Konnektivität ist der neue Mac eine praktische Wahl für unterschiedliche Arbeitsumgebungen. Der Mac Studio mit M2 Max und M2 Ultra bringt eine signifikante Leistungssteigerung im Vergleich zur vorherigen Generation.

Der M2 Max im Mac Studio ist bis zu 50 Prozent schneller als sein Vorgänger und viermal schneller als der stärkste 27 Zoll iMac mit Intel Prozessor. Dabei bietet er eine 12-Core CPU, eine bis zu 38-Core GPU und bis zu 96 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher.

Der M2 Ultra liefert im Vergleich zum M2 Max eine doppelte Performance. Er ist das größte und leistungsfähigste System auf einem Chip (SoC), das es je gegeben hat. Der Mac Studio mit M2 Ultra ist bis zu 3-mal schneller als die vorherige Generation des Mac Studio mit M1 Ultra und bis zu 6-mal schneller als der leistungsstärkste 27 Zoll iMac mit Intel Prozessor. Er hat eine 24-Core CPU, bis zu 76-Core GPU und bis zu 192 GB Arbeitsspeicher mit 800 GB/s gemeinsamem Speicherbandbreite für Leistung auf Workstation-Niveau.

Verbesserte Konnektivität des Mac Studio

Der neue Mac Studio bietet eine Vielzahl von Anschlüssen. Dazu kommt eine höhere HDMI Bandbreite, die eine Auflösung von bis zu 8K und eine Bildfrequenz von 240 Hz ermöglicht.

Mit dem M2 Ultra kann der Mac Studio bis zu sechs Pro Displays XDR steuern, was eine riesige Anzeigefläche für professionelle Arbeitsabläufe bietet. Außerdem sind fortschrittliche Drahtlostechnologien integriert. WLAN 6E bietet bis zu doppelt so schnelle Downloadgeschwindigkeiten wie die vorherige Generation, und Bluetooth 5.3 unterstützt die Verbindung mit neuestem Bluetooth-Zubehör.

Auf der Rückseite des Mac Studio befinden sich vier Thunderbolt 4 Anschlüsse, ein 10 Gb Ethernet Anschluss, ein erweiterter HDMI Anschluss und zwei USB-A Anschlüsse. Zudem sind auf der Vorderseite zwei USB-C Anschlüsse und ein SD-Kartensteckplatz vorhanden.

Nachhaltigkeit des Mac Studio

Der neue Mac Studio wurde mit Rücksicht auf die Umwelt entwickelt. Er enthält zu 100 Prozent recycelte Seltenerd­elemente in den Magneten und zu 100 Prozent recyceltes Gold und Lötzinn in mehreren Leiterplatten. Er verbraucht weit weniger Energie als andere Desktopcomputer seiner Klasse und über 40 Prozent weniger als die ENERGY STAR Effizienzanforderungen vorsehen. Der Mac Studio ist frei von Quecksilber, PVC und Beryllium, und über 95 Prozent der Verpackung besteht auf Fasern.

Preise und Verfügbarkeit