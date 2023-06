Heute hat Apple die Einführung des neuen Mac Pro bekannt gegeben. Ausgestattet mit dem neuesten M2 Ultra Chip, bietet die nächste Generation des Mac Pro eine beeindruckende Leistung, die der des Vorgängermodells mit Intel-Prozessor weit überlegen ist. In Zahlen ausgedrückt, ist der neue Mac Pro bis zu dreimal schneller als das Modell der vorherigen Generation. Zusätzlich verfügt der Mac Pro über einen gemeinsamen Arbeitsspeicher von bis zu 192 GB, was bedeutet, dass er selbst anspruchsvolle Workloads bewältigen kann, für die viele andere Systeme nicht ausgelegt sind. Der neue Mac Pro kann ab sofort im Apple Online Store bestellt werden. Die Auslieferung der Geräte beginnt am Dienstag, dem 13. Juni.

Leistungsverbesserung durch den M2 Ultra

Der Mac Pro nutzt den M2 Ultra, Apples aktuellsten und leistungsfähigsten Chip, um eine beeindruckende Performance zu liefern. Dank der Kombination aus der Leistung des M2 Ultra und der Vielseitigkeit der PCIe-Erweiterbarkeit können selbst die anspruchsvollsten Workflows ohne Probleme bewältigt werden.

Jeder Mac Pro verfügt über eine 24-Core CPU und eine bis zu 76-Core GPU, die beiden leistungsstärksten Komponenten von Apple. Darüber hinaus bietet die Grundausstattung des neuen Mac Pro bereits doppelt so viel Arbeits- und SSD-Speicher wie die Einstiegsversion des Intel-basierten Mac Pro.

Die Speicherkapazität kann auf bis zu 192 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher mit einer Speicherbandbreite von 800 GB/s erweitert werden. Dies ist ein bemerkenswert hoher Wert, der den von den meisten fortschrittlichen Workstations übertrifft. Darüber hinaus verfügt jeder Mac Pro über sieben integrierte Afterburner-Karten, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell.

Erweiterbarkeit und Vielseitigkeit durch PCIe

Die Kombination aus PCIe-Erweiterbarkeit und dem leistungsstarken Apple Chip macht den neuen Mac Pro besonders attraktiv für Profis, die ihre Workflows mit internen Erweiterungen optimieren möchten. Um die individuellen Anforderungen der Nutzer zu erfüllen, verfügt der Mac Pro über sieben PCIe-Erweiterungsslots, wobei sechs davon die Gen 4-Technologie unterstützen, die doppelt so schnell ist wie die vorherige Generation.

Verbesserungen bei den Anschlussmöglichkeiten

Der neue Mac Pro ist mit acht integrierten Thunderbolt 4-Anschlüssen ausgestattet, was wieder eine bedeutende Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell darstellt. Er unterstützt zudem bis zu sechs Pro Displays XDR und bietet sowohl WLAN 6E als auch Bluetooth 5.3 für eine schnelle drahtlose Konnektivität.

Zusätzlich verfügt der Mac Pro über diverse andere Anschlüsse: drei USB-A-Anschlüsse, zwei HDMI-Anschlüsse mit erhöhter Bandbreite und zwei 10 Gb Ethernet-Anschlüsse. Dies erweitert die Möglichkeiten für Nutzer, ihre Geräte anzuschließen und optimal zu nutzen.

Umweltbewusstes Design

Apple hat bei der Entwicklung des neuen Mac Pro besonders auf Umweltaspekte geachtet. Der neue Mac Pro beinhaltet 100 Prozent recycelte Seltenerdelemente in den Magneten und 100 % recyceltes Gold und Lötzinn in mehreren Leiterplatten. Damit setzt Apple seine Bemühungen fort, bis 2030 alle Produkte klimaneutral zu gestalten. Ziel ist es, dass jeder von Apple hergestellte Mac von der Designphase über die Herstellung bis hin zur Nutzung durch die Kunden zu 100 Prozent klimaneutral sein wird.

Preise und Verfügbarkeit

Der Mac Pro ist sowohl als Tower als auch im Rack-Gehäuse erhältlich. Der Mac Pro (Tower Gehäuse) ist ab 8.299 Euro und 7.819 Euro für Bildungseinrichtungen erhältlich. Der Mac Pro (Rack-Gehäuse) ist ab 8.999 Euro und 8.399 Euro für Bildungseinrichtungen erhältlich.

Der neue Mac Pro kann ab sofort im Apple Online Store bestellen werden. Die Auslieferung der Geräte beginnt am Dienstag, dem 13. Juni. Weitere technische Daten, Optionen zur Konfiguration und Zubehör sind ebenfalls im Apple Online Store verfügbar.