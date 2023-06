iOS 17 ist da. Apple hat die heutige WWDC-Keynote genutzt, um das kommende iPhone-Betriebssystem anzukündigen. Mit diesem möchte Apple das iPhone-Erlebnis persönlicher und intuitiver machen. Wir sagen euch, an welchen Stellschrauben die Entwickler gedreht haben und welche Neuerungen mit iOS 17 im Herbst dieses Jahres zu erwarten sind.

Apple kündigt iOS 17 an

Apple hat soeben iOS 17 angekündigt. Dabei handelt es sich um ein kommenden Updates, das die Kommunikation zwischen Telefon, FaceTime und Nachrichten verbessert. Teilen mit AirDrop wird noch einfacher und die Texteingabe noch intelligenter, für schnelleres und genaueres Tippen. Außerdem gibt es in iOS 17 die neue Tagebuch App, mit der ihr einfach und bequem eure Aktivitäten festhalten könnt. Standby ist eine neue Art, Infos auf einen Blick anzuzeigen, wenn das iPhone gerade lädt.

Verbesserungen für die Telefon-App

Die Telefon-App erhält sogenannte „personalisierte Contact Poster“. Damit könnt ihr das Erscheinungsbild anpassen, eingehenden Anrufen einen ganz neuen Look geben und wunderschöne Bearbeitungen für Fotos oder Memojis sowie beeindruckende Schriften und Schriftfarben wählen.

Mit Live Voicemail könnt ihr ein Echtzeit-Transkript sehen, wenn jemand gerade eine Voicemail hinterlässt, und entscheiden, ob ihr den Anruf annehmen möchten. Anrufe, deren Nummern bei Netzbetreibern als Spam bekannt sind, erscheinen nicht als Live Voicemail und werden sofort abgelehnt.

FaceTime bringt Audio- und Videonachrichten, Reaktionen und Erweiterungen auf Apple TV

FaceTime unterstützt jetzt Audio- und Videonachrichten. Wenn ihr eine Person anruft und diese nicht erreichbar ist, könnt ihr eine Nachricht für später hinterlassen.

Außerdem werden FaceTime Anrufe noch ausdrucksstärker, mit Reaktionen wie Herzen, Ballons, Feuerwerk, Laserstrahlen, Regen und mehr. Die neuen Effekte lassen sich mit einfachen Gesten aktivieren.

In Kombination mit eurer iPhone-Kamera könnt ihr FaceTime an Apple TV 4K verwenden.

Frischer Look für iMessage

Auch an der Nachrichten-App hat Apple Hand angelegt. Ihr erhaltet ganz neue Emoji Sticker und die Möglichkeit, Live Sticker durch Lösen von Motiven aus dem Hintergrund zu erstellen. Ihr könnt zudem Effekte zu Live Stickern hinzufügen, um sie zum Leben zu erwecken, und eine neue Kategorie in der Tastatur bringt alle Sticker der Anwender an einem Ort zusammen, damit sie überall in iOS leichter darauf zugreifen können.

Ein ausklappbares Menü, das sich durch einfaches Tippen aufrufen lässt und iMessage Apps zeigt, gibt der Nachrichten App einen schlankeren Look. Die Suche wird mit Suchfiltern noch besser und genauer. Audionachrichten werden beim Senden automatisch transkribiert, sodass ihr sie sofort lesen oder später anhören könnt. Neu in Nachrichten ist auch „Wegbegleitung“, ein wichtiges Feature, mit dem Anwender Familie oder Freunde Bescheid geben können, dass sie sicher am Ziel angekommen sind.

Weitere neue Features

Einfacheres Teilen mit AirDrop und NameDrop

Verbesserungen bei Autokorrektur und Diktieren für intelligenteres Eingeben

Standby zeigt Informationen auf einen Blick, wenn das iPhone lädt

Eine neue Art, für tägliche Erlebnisse dankbar zu sein, mit Tagebuch

In Safari wird „Privates Surfen“ noch sicherer, mit besserem Schutz vor Trackern beim Surfen und Schutz vor Dritten, die Zugriff auf das Gerät der Nutzer:innen haben könnten.

Für einfachereres und sichereres Teilen von Passwörtern und Passkeys können Anwender:innen Passwörter mit einer Gruppe von vertrauten Kontakten teilen.

Die Health App bietet neue Features für mentale Gesundheit.

Karten fügt Offline-Karten hinzu, sodass ihr einen bestimmten Bereich laden könnt, um Turn-by-Turn Navigation zu nutzen, die geschätzte Ankunftszeit zu sehen, Orte in Karten zu finden und mehr

Ein AirTag kann mit bis zu fünf anderen Personen geteilt werden.

In Apple Music gibt es jetzt Collaborative Playlists, die Musikhören mit Freund:innen einfacher als je zuvor machen. Und mit SharePlay im Auto können alle Fahrgäste einfach ihre Musik abspielen.

Dies ist nur eine kleine Auswahl der Neuerungen von iOS 17. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir auf weitere Neuerungen eingehen.

Verfügbarkeit

Die Beta-Version von iOS 17 für Entwicklerist für Mitglieder des Apple Developer Programms ab heute unter verfügbar. Eine öffentliche Beta-Version ist nächsten Monat unter beta.apple.com verfügbar. Neue Softwarefeatures sind ab Herbst über ein kostenloses Softwareupdate für iPhone Xs und neuer verfügbar.