Anfang dieser Woche wurde Apple Vision Pro vorgestellt. Viele Spezifikationen zu seinem ersten Mixed-Reality-Headset hat Apple bis dato noch nicht bekannt gegeben. Ein heißes Gesprächsthema ist der externe Akku des Geräts. Der ausgelagerte Energiespender reduziert zwar das Gewicht des Headsets, stellt aber letztendlich keine elegante Lösung dar. Und selbst mit dem externen Akkupack ist die Akkulaufzeit auf zwei Stunden begrenzt – aber es scheint, dass der Akku zumindest austauschbar ist.

Apple Vision Pro hat die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten auf sich gezogen. Diese Neugierde hat zu Spekulationen über die Details des Akkus des Geräts geführt. Vor allem ein merkwürdiges kleines Loch zwischen dem USB-C-Anschluss und dem Anschluss für das Stromkabel hat das Interesse der Nutzer geweckt.

Twitter-Nutzer DuanRui warf die Frage nach der Funktion dieses winzigen Details auf. Er stellte sogar den Gedanken in den Raum: „Kann ich einen SIM-Karten-Auswerfer einsetzen, um das Stromkabel herauszuziehen?“

Can I use a SIM card pin to poke it and then unplug the power cord? pic.twitter.com/bCErBVJa6v

— DuanRui (@duanrui1205) June 9, 2023