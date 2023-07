Der Amazon Prime Day 2023 und somit das Shopping Event des Jahres ist im vollen Gange. Heute und morgen sind zahlreiche Produkte auf Amazon reduziert und natürlich darf auch der Hersteller Anker mit seinen Marken Eufy, Soundcore, Anker SOLIX, AnkerWork und Co nicht fehlen. Ihr erhaltet unter anderem 25 Prozent Rabatt auf alle Anker SOLIX Balkonkraftwerke, aber auch alle anderen Produkten wurden drastisch reduziert. Einen Überblick aller reduzierten Produkte findet ihr hier.

Anker Produkte drastisch reduziert [Prime Day 2023]

Alles in allem hat Anker über 200 Produkte im Rahmen des Prime Day 2023 reduziert. Da sollte für jeden der passende Deal dabei sein. Wir haben uns soeben mal durch die einzelnen Angebote geklickt und in der Tat ein paar echte Schnäppchen entdeckt. Egal, ob ihr Interesse an einem Balkonkraftwerk, einer PowerStation, einer Akku-Kühlbox, USB-C Ladegeräten, Saugrobotern, Überwachungskameras, Lautsprechern, Kopfhörern etc. habt, ihr werdet garantiert fündig. In den letzten Jahren haben wir das ein oder andere Anker-Produkt getestet und jeweils das gute Preis-/Leistungsverhältnis gelobt. Zum reduzierten Preis macht der Einkauf noch mehr Spaß. Wir haben euch ein paar Highlights aus dem Anker-Kosmos zusammengestellt, die vollständige Auswahl findet ihr hier.

Angebot eufy Security eufyCam 2C, kabellose Überwachungskamera für draußen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...

Anker 555 Powerstation mit 2*100W Solarpanel, 1024Wh LiFePO4 Batterien, 1000W tragbare... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 555 Powerstation...

Angebot Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Fantastischer Sound, Enormer mit Dualen Bass-Treibern, 24h... STABILE VERBINDUNG: Verlasse dich jederzeit auf eine absolut zuverlässige Bluetooth-Verbindung für...

KRAFTVOLLER BASS: Ankers BassUp Technologie deckt Tonleitern selbst im Tiefenbereich detailliert und...

Angebot soundcore by Anker Space Q45 Bluetooth Kopfhörer, Adaptive aktive Geräuschunterdrückung bis zu... PRIVATSPHÄRE UM 98% ERWEITERT: Das verbesserte Geräuschunterdrückungssystem reduziert gezielt ein...

BEREIT FÜR JEDES ABENTEUER: Egal, ob zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Flugzeug, die adaptive...

Angebot AnkerMake M5 3D-Drucker, High-Speed schneller FDM 3D-Drucker, Upgrade mit 500mm/s Schnelligkeit im... Upgrade mit 500mm/s Geschwindigkeit: PowerBoost 2.0 erhöht die Leistungsabgabe um 30% im Vergleich...

Präzision mit 0,1mm: Genieße scharfe Drucke dank eines neuen ultradirekten Extruders und einer...