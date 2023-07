Pünktlich zum Start des Amazon Prime Day 2023 setzt EcoFlow den Rotstift an und präsentiert seine Angebotsknaller. Die Bestseller der RIVER 2 Serie sowie die Kraftpakete DELTA 2, DELTA Max 2000 und DELTA Pro sind während der Aktionstage vom 11. bis 12. Juli drastisch reduziert. Aber auch, wenn ihr Interesse an einem Balkonkraftwerk werdet ihr ganz gewiss fündig. Bei echtem Interesse solltet ihr in jedem Fall direkt zuschlagen, da alle Angebot nur bis zum morgigen Mittwoch (12. Juli 2023, 23:59 Uhr) bzw. solange der Vorrat reicht, gültig sind. Alle Angebote findet ihr auf der EcoFlow Aktionsseite.

Bestseller der RIVER 2 Serie so günstig wie nie

Die Solargeneratoren der RIVER 2-Serie – bestehend aus RIVER 2, RIVER 2 Max und RIVER 2 Pro – sind laut Hersteller die besten Powerstations in der Kategorie mit unter 1 Kilowattstunde des Energiespezialisten. Sie setzten Standards in punkto Ladegeschwindigkeit und Langlebigkeit: In nur 60 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen ermöglicht die innovative LiFePO4-Batterie (LFP) 3.000 Ladezyklen für bis zu 10 Jahre autarke Energie.

Während die RIVER 2 während der Prime Day Aktion für 237 EUR (statt 299 EUR) zu haben ist, gibt es die RIVER 2 Max für günstige 479 EUR (statt 599 EUR) und die RIVER 2 Pro für nur 699 EUR (statt 799 EUR).

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt]Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2 MAX, 512 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt]Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 1000 W können Sie 9 wichtige...

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2 Pro, 768 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in... [Schnellste Aufladung auf dem Markt]Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Versorgt 80 % aller Geräte] Versorgen Sie mit bis zu 1600 W Ausgangsleistung 80 % Ihrer Geräte...

Bis zu 400 EUR günstiger: Mehr Energieunabhängigkeit mit den Kraftpaketen der DELTA Serie

Die portablen Kraftwerke der DELTA-Serie, zum Prime Day bestehend aus DELTA 2, DELTA Max 2000 und DELTA Pro, bieten zuverlässige Stromversorgung und Backup-Lösungen für den Wohnraum. Selbst energieintensive Heimgeräte wie etwa Kühlschrank, Beleuchtung oder Fernseher können damit sicher betrieben werden. Die DELTA 2 wird während der Aktionstage für 959 EUR (statt 1.199 EUR) angeboten. Die DELTA Max 2000 ist zum Tiefstpreis von 1.599 EUR (statt 1.899 EUR) erhältlich und das Kraftpaket DELTA Pro kann für 3.199 EUR (statt 3.599 EUR) und damit satte 400 EUR günstiger erworben werden.

EF ECOFLOW DELTA 2 Tragbare Powerstation 1024Wh, Solar Generator LiFePO4-Batterie, erweiterbarer... 7-mal Schnellere AC-Ladung: Dank X-Stream Technologie lädt DELTA 2 7X schneller als vergleichbare...

Strom für Alles: Mit 1800W AC-Ausgangsleistung und 2*100W USB-PD Anschlüsse reicht DELTA 2 für...

Weitere Deals

ECOFLOW 160W Solarpanels Faltbar Solarmodul für Delta & RIVER Serie Tragbare Powerstation,... ?Tragbar & klappbar? Das EF EcoFlow Solarmodul 160 W ist tragbar, klappbar und kompakt und wiegt...

?Intelligente Solarenergie? Das EF EcoFlow Solarmodul 160 W ist darauf ausgelegt, in Kombination...