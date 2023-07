Im Rahmen eines „Early Access“-Programms führte Apple Ende März 2023 die neue Zahlungsfunktion Apple Pay Later in den USA ein. Mit einer Handvoll Nutzern gestartet, wurde der Rollout in den folgenden Monaten fortgesetzt, so dass weitere Anwender den Service nutzen können. Nun berichtet MarketWatch, dass Apple Pay Later trotz seiner schrittweisen Einführung bereits einen beeindruckenden Erfolg erzielen konnte. So hat der neue Dienst laut einer Umfrage bereits in nur drei Monaten fast 20 % des Marktanteils erreicht und damit etablierte Wettbewerber wie Sezzle und Zip überholt.

Apple Pay Later auf Erfolgskurs

Der sogenannte „Buy now, pay later“ Markt ist hart umkämpft. Während der Platzhirsch PayPal weiterhin den Markt anführt, gewinnen jüngere Dienste immer mehr an Marktpräsenz. Vor allem Apple Pay Later konnte in den vergangene Monaten einen beachtlichen Erfolg für sich verbuchen.

Dabei hatte sich Apple bei der Einführung von Apple Pay Later für einen langsamen und vorsichtigen Ansatz entschieden. Zufällig ausgewählte US-Anwender sahen ein Werbe-Banner für Apple Pay Later in ihrer Wallet-App. Parallel dazu verschickte das Unternehmen eine Mail an die zugehörige Apple ID Mail-Adresse, um den Anwender darauf aufmerksam zu machen, dass er Apple Pay Later nutzen kann. Wie eine Umfrage von MarketWatch zeigt, hat der Dienst jedoch das Tempo offensichtlich deutlich erhöht, so dass Apple nun einen Marktanteil in Höhe von nahezu 20 % einnimmt.

Im Vergleich dazu entschieden sich rund 39 % der Käufer für die Finanzierungsoption von PayPal, während Afterpay 33 % des Marktes für sich beanspruchte. Sezzle und Zip Co rundeten die Top fünf ab, auf die zusammen 11 % des „Buy now, pay later“-Marktes entfielen. Die Zahlen basieren auf einer Umfrage unter 8.000 Käufern, die entsprechende Dienste in Anspruch genommen haben.

Die schnelle Akzeptanz von Apple Pay Later ist laut der Studie größtenteils auf die hohe Markenbekanntheit und Nutzertreue von Apple zurückzuführen.

So funktioniert Apple Pay Later

Das Prinzip von Apple Pay Later ist schnell erklärt. Der Dienst kann grundsätzlich für Einkäufe zwischen 50 und 1.000 Dollar für Online- und In-App-Käufe auf dem iPhone und iPad bei Händlern beantragt werden, die Apple Pay akzeptieren. Nutzer werden beim Einkauf aufgefordert, den Betrag einzugeben, den sie sich leihen möchten, und den Bedingungen von Apple Pay Later zuzustimmen. Während des Antragsverfahrens wird eine Bonitätsprüfung durchgeführt.

Nachdem ein Benutzer genehmigt wurde, sieht er die Option „Später bezahlen“, wenn er Apple Pay an der Kasse online und in Apps auf iPhone oder iPad auswählt, und kann mit Apple Pay Later einen Kauf tätigen. Apple Pay Later ermöglicht es Anwendern, Einkäufe in vier Raten aufzuteilen und diese über sechs Wochen verteilt ohne Zinsen und Gebühren zu bezahlen.