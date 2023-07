In einem bizarren Vorfall nutzte ein Magier namens Danny Orleans Apples AirTag, um sein verlorenes Gepäck am Flughafen Newark wiederzufinden. Die Tasche, in der sich Tontechnik im Wert von 1.500 Dollar für seine Show befand, wurde von United Airlines versehentlich zurückgelassen. Anstatt sich ausschließlich auf den Kundendienst der Fluggesellschaft zu verlassen, nahm Orleans die Sache selbst in die Hand und nutzte Apples cleveres Ortungsgerät und ein zweites Flugticket, um seine Tasche wiederzubekommen.

Gepäckermittlung per AirTag

Das Problem ereignete sich, als Danny Orleans auf dem Weg von Chicago nach Newark zu einer Fachmesse war. Bei der Landung stellte er fest, dass sein Gepäck auf dem Gepäckband fehlte. Mit Hilfe der „Wo ist?“ App, die mit dem AirTag in seiner Tasche verknüpft war, fand er heraus, dass sich seine Tasche immer noch am Flughafen Newark auf dem Rollfeld befand. Trotzdem beharrte der Kundendienst von United Airlines darauf, dass sein Gepäckstück nicht auf dem Flughafen sei.

Aus Frustration über die mangelnde Unterstützung durch die Fluggesellschaft nutzte Orleans Apples Technologie, um festzustellen, dass sich sein Gepäckstück in der Nähe von Flugsteig 90 befand. Er war jedoch bereits an der Gepäckausgabe und konnte ohne ein gültiges Flugticket nicht zu den Gates zurückkehren.

Da er keine andere Wahl hatte, kaufte der Zauberkünstler ein erstattungsfähiges Ticket nach Boston, um wieder in den Sicherheitsbereich des Flughafens zu gelangen. Am Flugsteig 90 angekommen, entdeckte er vom Fenster des Terminals aus seine Tasche auf dem Rollfeld. Doch ein besonderes Interesse erweckte die Tasche offenbar nicht. So erinnert sich Orleans gegenüber Insider:

„Es stand einfach auf der Rollbahn“, sagte er. „Das Frustrierendste ist, dass jemand an dem Gepäck vorbeiging, während ich es beobachtete, und er ging einfach daran vorbei, als ob es nicht seine Aufgabe wäre, es einzusammeln.

Orleans informierte einen in der Nähe befindlichen United-Airlines-Mitarbeiter, der trotz anfänglichen Unglaubens auf das Rollfeld ging, um die Tasche zu holen. Das Gepäckstück wurde dann auf dem richtigen Weg zur Gepäckausgabe befördert, wo Orleans es schließlich abholte – vier Stunden nach der Landung seines Fluges.

Dank Apples AirTag konnte Orleans dann wahrscheinlich auch über eine E-Mail von United Airlines schmunzeln, in der ihm mitgeteilt wurde, dass sie immer noch auf der Suche nach seinem Gepäckstück seien.

AirTag Erfolgsgeschichten

Wir hatten schon einige Erlebnisberichte, die zeigen, dass ein AirTag entscheidend bei der Gepäcksuche sein kann. Im Februar fand beispielsweise ein Flugpassagier in einem Flugzeug sein verloren gegangenes Portemonnaie, während die Fluggesellschaft bereits aufgegeben hatte.

Doch nicht nur Reisende konnten von Apples AirTag profitieren. Im Mai letzten Jahres wurde die Polizei von Portland von einem AirTag unterstützt, nachdem ein bewaffneter Räuber bei mehreren Diebstählen unwissentlich das Gadget mitgenommen hatte. Ebenfalls im Mai konnte eine gestohlene Kameraausrüstung im Wert von 7.000 Dollar wiederbeschafft werden, da ein AirTag mit an Bord war.