Wir sind es ja schon gewohnt, dass die Apple Watch in Rettungseinsätzen eine wichtige Rolle spielt. Langsam aber sicher erarbeiten sich auch Apples AirTags einen ähnlich guten Ruf. Im jüngsten Einsatz erhielt die Polizei in Portland technische Unterstützung durch den Objekt-Tracker. So konnte ein bewaffneter Einbrecher nach einem Raubzug überführt werden, da er sich unter anderem an einem AirTag vergriffen hatte.

AirTags helfen bei Festnahme

Bei einem bewaffneten Raubüberfall in Portland wurde am Donnerstag ein Geschäft ausgeraubt. Der Täter forderte mit einer Pistole Geld von einem Angestellten des Geschäfts und nahm das Mobiltelefon und die Brieftasche des Opfers an sich.

Wie KATU2 (via iMore) berichtet, konnte die Polizei das Smartphone orten und sah über ein Überwachungsvideo, dass der Flüchtige ein Hotel betrat und wieder verließ. Später am Tag meldete sich der Sicherheitsdienst des Hotels bei der Polizei und teilte mit, dass der Verdächtige in das Hotel zurückgekehrt sei.

Bei dem Versuch, den Verdächtigen festzunehmen, rannte er in das Hotel und entzog sich der Festnahme, bevor er den Feueralarm auslöste. Bei der Durchsuchung entdeckte die Polizei eine falsche Pistole, die auf der Feuerleiter lag.

Durch einen glücklichen Zufall erfuhr die Polizei dann von einem Hotelgast, dass jemand in sein Zimmer eingebrochen war und Gegenstände aus dem Zimmer entwendet hatte, darunter einen Rucksack, an dem ein AirTag befestigt war.

Jetzt hatte die Stunde der AirTags geschlagen. Mit Hilfe der „Wo ist?“-App konnte die Polizei den Verdächtigen exakt orten und bis nach Nordportland verfolgen, was zu einer weiteren Verfolgungsjagd führte, bevor der Verdächtige gefasst wurde. Er wurde wegen Raubes zweiten Grades sowie Einbruchsdiebstahls ersten Grades angeklagt.

Dies ist der jüngste Fall, in dem Apples AirTags auf hilfreiche Weise bei einem Polizei-Einsatz eingesetzt wurden. Zuvor half ein AirTag bei der Wiederbeschaffung von Fotoausrüstung im Wert von 7.000 Dollar in Australien.