Apples AirTag hat schon vielen Menschen geholfen, ihre verlorenen Gegenstände wiederzufinden, insbesondere verlorenes Gepäck an Flughäfen. Nun berichtet ein Passagier namens John Lewis, wie er sein Portemonnaie in einem Flugzeug der American Airlines vergessen hatte. Die Fluggesellschaft war zwar bei der Suche wenig hilfreich, doch es besteht noch Hoffnung, wie ein AirTag zeigt.

Ein AirTag auf Reisen

Wie John Lewis auf seinem Twitter-Account mitteilt, vergaß er sein Portemonnaie im Flugzeug, nachdem er nach einer einstündigen Verspätung seines ersten Fluges einen Anschlussflug nicht mehr erreichen konnte. Verlorene Gegenstände in solchen Situationen wiederzufinden, ist nicht gerade einfach, aber Lewis hatte einen AirTag in seinem Portemonnaie.

AirTags nutzen Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Wenn sich jemand mit einem iPhone oder einem anderen Apple-Gerät in die Nähe eines der Tracker für verlorene Gegenstände begibt, erhält der Besitzer eine Benachrichtigung. Mit Hilfe eines AirTag können Nutzer somit den Standort ihrer Gegenstände über die „Wo ist?“-App anzeigen lassen. Wie erwartet, konnte Lewis genau sehen, wo sich sein Portemonnaie befand, aber American Airlines teilte ihm mit, dass sie den Gegenstand auch nach der Reinigung des Flugzeugs nicht finden konnten. Das wundert natürlich Lewis, der in einem Video erklärt:

„Ich kann mein Portemonnaie zurückverfolgen und es ist immer noch im Flugzeug und hat seit Dienstag über 35 Städte besucht.“

Lewis hat die Fluggesellschaft mehrmals kontaktiert, aber sie beharrten darauf, dass sie keine Ahnung hätten, wo sein Portemonnaie sei.

„Sie sagten, sie hätten das Flugzeug gründlich gereinigt, aber wie kann man das Flugzeug gründlich reinigen, wenn das Portemonnaie noch im Flugzeug ist?“, fragt sich Lewis.

Somit bleibt der verärgerte Passagier beharrlich und versucht doch noch sein Portemonnaie wiederzubekommen. Immerhin betreibt die Fluggesellschaft aufgrund der AirTag-Informationen weitere Nachforschungen, leider bisher ohne Erfolg.

Auch wenn es bis jetzt kein Happy End in diesem Fall gegeben hat, so hat Apples cleverer Tracker doch schon in zahlreichen Situationen den Tag gerettet. Im Mai letzten Jahres wurde beispielsweise die Polizei von Portland von einem AirTag unterstützt, nachdem ein bewaffneter Räuber bei mehreren Diebstählen unwissentlich das Gadget mitgenommen hatte. Ebenfalls im Mai konnte eine gestohlene Kameraausrüstung im Wert von 7.000 US-Dollar wiederbeschafft werden, da ein AirTag mit an Bord war.