Das Jahr startet sportlich, zumindest bei Apple und für Apple Watch Besitzer. Am heutigen Tag ist die neue Apple Watch Unity-Herausforderung gestartet. Diese animiert euch, euch sportlich zu betätigen und an sieben Tagen in Folge euren Bewegungsring im Februar zu schließen.

Apple Watch: Unity-Herausforderung ist gestartet [Februar 2023]

Die Apple Watch Neujahrs-Herausforderung liegt bereits hinter uns und die Herausforderung zum Mond-Neujahr läuft bereits seit ein paar Tagen und noch bis zum 05. Februar. Parallel dazu startet am heutigen 01. Februar 2023 die nächste Apple Watch Herausforderung. Dieses Mal ist des die „Unity“-Challenge. Apple möchte gemeinsam mit euch die Black History ehren. Den ganzen Februar über können Apple Watch Nutzer an der Unity Herausforderung teilnehmen und eine limitierte Auszeichnung verdienen, indem sie ihren Ring „Bewegen“ sieben Tage hintereinander schließen.

Zur Belohnung gibt es auch dieses Mal eine virtuelle Medaille sowie spezielle Sticker, die i iMessage und FaceTime verwendet werden können. Schafft ihr es die Challenge zu meistern?

In Kürze geht es übrigens mit der nächsten Apple Watch Herausforderung weiter. Die Herausforderung zum Herzmonat findet passenderweise am 14. Februar und somit zum Valentinstag statt. Apple Watch Nutzer, die an diesem Tag ein 30-minütiges Workouts absolvieren, erhalten die Auszeichnung.