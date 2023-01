Apple hat vor wenigen Augenblicken offiziell bekannt gegeben, dass das Unternehmen auch in diesem Monat den Black History Month feiert. Dabei gedenkt Apple mit exklusiven Inhalten und Produkten der Kultur und Gemeinschaft der Schwarzen. Unter anderem stehen ein exklusives Black Unity Sport Loop Apple Watch Armband, ein spezielles Apple Watch Zifferblatt sowie ein spezielles iPhone Hintergrundbild zur Verfügung.

Neues Black Unity Armband

Bereits in den letzten Jahren hat Apple zur Black History Month ein exklusives Apple Watch Armband aufgelegt. Dies setzt sich in diesem Jahr fort. Apple beschreibt das Black Unity Sport Loop Apple Watch Armband wie folgt

Das neue Black Unity Armband und das dazu passende Ziffer­­blatt sind vom kreativen Prozess eines Mosaiks inspiriert. Sie stehen für die Dynamik Schwarzer Communitys und die Stärke der Einigkeit. Die Mosaik­kunst wurde von Generationen Schwarzer Künstler:innen auf der ganzen Welt ausgeübt, um die Tradition zu würdigen und einen Wandel herbeizuführen. Das Armband und das Zifferblatt wurden von Schwarzen Kreativen und Mitstreiter:innen bei Apple designt – für alle, die syste­mischen Rassismus beenden und eine gerechtere Welt schaffen wollen. Die „Unity“ Botschaft ist in mehreren Schichten in das Armband eingewebt für eine drei­dimensionale Textur.

Das neue Black Unity Armband kann ab sofort über den Apple Online Store zum Preis von 49 Euro erwerben werden. Dies ist neben dem HomePod (2. Generation) das zweite neue Produkt, welches heute angekündigt wurde. Erst gestern wurden das neue MacBook Pro und der neue Mac mini vorgestellt.

Begleitend zum Armband bietet Apple ein spezielles Apple Watch Zifferblatt sowie ein spezielles iPhone Hintergrundbild bereit. Beides steht ab kommenden Woche in Kombination mit iOS 16.3 und watchOS 9.3 bereit.

Darüberhinaus gibt es viele weitere Feierlichkeiten rund um den Black History Month. So finden Kunden im App Store, bei Apple Music, in der Apple TV App, in Apple Fitness+, Apple News, Apple Podcasts, Apple Bücher und Apple Karten begleitende Inhalte. Zudem erwartet euch eine neue Apple Watch Herausforderung.