Vor wenigen Augenblicken haben wir euch auf die Apple Feierlichkeiten rund um den Black History Month hingewiesen. Im selben Atemzug hat Apple auch bestätigt, wann die finale Version von iOS 16.3 und watchOS 9.3 erscheinen werden.

iOS 16.3 und watchOS 9.3 erscheinen nächste Woche

Das neue Apple Watch Armband „Black Unity Sport Loop“ könnt ihr ab sofort über den Apple Online Store bestellen. Begleitet wird dieses durch ein spezielles Zifferblatt für die Apple Watch sowie ein spezielles iPhone-Hintergrundbild. Auf das Zifferblatt sowie das Hintergrundbild müssen wir uns allerdings noch ein paar Tage gedulden.

Apple hat in der offiziellen Mitteilung zum Black History Month offiziell bestätigt, dass iOS 16.3 und watchOS 9.3 in der kommenden Woche erscheinen werden. Gleiches dürfte übrigens auch für tvOS 16.3 und macOS 13.2 gelten. Wir rechnen mit folgendem Zeitplan: Am heutigen Abend erscheint der Release-Candiate zu iOS 16.3 und Co., kommenden Montag (23. Januar 2023) wird dann die finale Version veröffentlicht.