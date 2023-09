waipu.tv ist ein namhafter TV-Streaming-Anbieter, der bereits seit 7 Jahren am Markt ist. Um den Geburtstag gebührend zu feiern, hat waipu.tv nun eine Geburtstags-Aktion aufgelegt, bei der ihr 50 Prozent Rabatt erhaltet. Dabei wählt ihr zwischen verschiedenen Paketen (auch in Kombination mit Netflix möglich). Sowohl Neu- als auch Bestandskunden (wenn sie in ein höhenwertigeres Paket wechseln) können von der Aktion profitieren.

waipu.tv feiert 7. Geburtstag mit einer 50 Prozent Rabatt-Aktion: Neu- und Bestandskunden erhalten ab sofort auf Comfort, Perfect Plus, Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick, Perfect Plus mit Netflix Basis / Netflix Standard / Netflix Premium als Bundle-Angebot 12 Monate lang 50 Prozent Rabatt.

Ihr habt die Qual der Wahl. Möchtet ihr euch die 50 Prozent Rabatt auf die verschiedenen waipu.tv Pakete sichern oder auch Netflix dazubuchen und ebenfalls von der Aktion profitieren? Egal, wie ihr euch entscheidet, die Rabatt-Aktion kann unter https://www.waipu.tv/geburtstag/ gebucht werden.