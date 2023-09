Im Rahmen der gestrigen „Wonderlust“-Keynote hat Apple auch die Sicherheitsfunktionen der neuen Geräte thematisiert und eine neue Funktion namens „Pannenhilfe per Satellit“ angekündigt. Diese startet zunächst nur in den USA. Darüberhinaus wurde bestätigt, dass „Notruf SOS über Satellit“ in Kürze in der Schweiz und Spanien verfügbar sein wird.

„Notruf SOS über Satellit“ in Kürze in der Schweiz und Spanien

Genau wie das iPhone 14 Lineup bietet euch auch die iPhone 15 Familie wichtige Sicherheitsfunktionen. Neben der Unfallerkennung steht euch auch Notruf SOS über Satellit zur Seite, wenn ihr keine Mobilfunk oder Wifi-Abdeckung habt.

Notruf SOS über Satellit ist aktuell in 14 Ländern und Regionen auf drei Kontinenten verfügbar. Der bahnbrechende Service wird später in diesem Monat auch in Spanien und der Schweiz verfügbar sein. In Deutschland ist der Service Ende 2022 gestartet. Welche Möglichkeiten dieser bietet, erfahrt ihr hier.

Vorerst nur in den USA: Apple kündigt „Pannenhilfe per Satellit“ an

Aufbauend auf der oben genannten Satelliteninfrastruktur führen das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro Pannenhilfe per Satellit ein. Wenn ein Benutzer in den USA Probleme mit seinem Auto hat und keine Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung verfügbar ist, kann er sich nun mit AAA, dem größten Pannenhilfeanbieter des Landes, verbinden.

Eine intuitive Benutzeroberfläche, einschließlich eines kurzen Fragebogens zur Erfassung wichtiger Details, wird die Informationen über Satellit übertragen, sodass AAA direkt mit dem Benutzer kommunizieren und Hilfe an seinen genauen Standort senden kann.

Pannenhilfe per Satellit ist ab dem Zeitpunkt der Aktivierung eines neuen iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus zwei Jahre lang kostenlos enthalten , iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max. Für diesen Satellitendienst ist iOS 17 erforderlich. AAA kann für Pannenhilfedienste Gebühren erheben. iPhone 15- und iPhone 14-Benutzer, die keine AAA-Mitglieder sind, können die Pannenhilfe per Satellit auf Pay-per-Use-Basis für die Pannenhilfedienste der AAA nutzen.