Vor wenigen Augenblicken sind die Amazon Prime Deal Days gestartet. Am heutigen 10. Oktober und morgigen 11. Oktober gibt es für Prime Mitglieder zahlreiche exklusive Angebote. Kein Prime-Mitglied? Kein Problem. Hier könnt ihr euch die 30-tägige kostenlose Prime-Testmitgliedschaft sichern.

Amazon Prime Deal Days sind gestartet

Amazon läutet mit den Prime Deal Days die Jahreszeit der großen Rabatte ein. Das 48-stündige, vorweihnachtliche Shopping-Event bietet Prime-Mitgliedern vom 10. bis 11. Oktober 2023 viele stark reduzierte Angebote von Top-Marken. Neue Deals aus allen Kategorien – von Elektronik bis hin zu Spielzeug und Haushalt – werden im Laufe der Prime Deal Days freigeschaltet und bieten Prime-Mitgliedern eine große Auswahl an Produkten zu tollen Preisen. Sie profitieren selbstverständlich auch wieder vom unbegrenzten, schnellen und kostenlosen Premium-Versand für Millionen von Artikeln sowie von der kostenlosen Same Day-Lieferung in ausgewählten deutschen Ballungsräumen.

An den Prime Deal Days warten nicht nur tolle Angebote für Amazon Devices; auch im Bereich Fashion können Prime-Mitglieder von Rabatten von bis zu 30 Prozent auf Top-Marken profitieren – darunterTommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski und mehr.

Amazon Music Unlimited jetzt kostenlos testen

Für eine begrenzte Zeit können Prime-Mitglieder, die neue Abonnenten von Amazon Music Unlimited sind, vier Monate lang kostenlos auf mehr als 100 Millionen Songs und Top-Podcasts zugreifen – werbefrei, on-demand und in hochwertiger Streaming Qualität. Darüber hinaus können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited abonniert haben, vier Monate lang ohne zusätzliche Kosten auf ein Familien-Abonnement upgraden.

-> Hier geht es direkt zu Amazon Music Unlimited

Diejenigen, die Prime noch nicht kennen, können den Service mit dem 30-Tage-Gratiszeitraum unter Amazon.de/prime entdecken.

-> Hier geht es direkt zu den Amazon Prime Deal Days