Seit mehreren Jahren haben Anwender bereits die Möglichkeit, Apple Podcasts über ihre Echo-Geräte und somit über Alexa abzurufen. Allerdings stand diese Option bislang nur in einer Handvoll Ländern zur Verfügung. Glücklicherweise können Nutzern in Deutschland bereits von dieser Option Gebrauch machen. Nun erfolgt eine breit angelegte Expansion, so dass nun Nutzer in insgesamt 42 Ländern ihre Apple Podcasts über Amazon Alexa abrufen können.

Apple Podcasts jetzt für Amazon Alexa in 42 Ländern verfügbar

Ab sofort steht Apple Podcasts über Amazon Alexa laut Apple Support Dokument in folgenden Ländern zur Verfügung:

Deutschland, Argentinien, Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dänemark, Ecuador, Finnland, Frankreich, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Thailand, Türkei, Großbritannien und den USA.

In den genannten Ländern könnt ihr somit Alexa bitten, einen bestimmten Podcast über Apple Podcasts abzuspielen. Wenn ihr eine Folge mit Alexa an der Stelle starten oder fortsetzen möchtest, an der ihr zuvor aufgehört habt, so müsst ihr Apple Podcasts mit der Amazon Alexa-App verknüpfen. Hierzu müsst ihr zunächst den Apple Podcasts-Skill über die Alexa-App aktivieren und anschließend eure Apple ID verknüpfen.

Darüberhinaus könnt ihr – falls gewünscht – in der Alexa-App festlegen, dass Alexa Apple Podcasts sals Standard-Podcast-Dienst verwenden soll.