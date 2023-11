Update 07.11.2023: wapu.tv hat uns soeben informiert, dass die Aktion am 10.11.2023 (23:59 Uhr) endet. Habt ihr Interesse am Bundle aus waipu.tv und DAZN Unlimited, so greift zu. So könnt ihr in dieser Woche direkt die Champions League verfolgen (/Update Ende)

waipu.tv hat einen neuen Top-Deal aufgelegt. In Kombination mit DAZN Unlimited erhaltet ihr den TV-Streaming-Dienst für nur 29,99 Euro monatlich.

Top-Deal: waipu.tv mit DAZN Unlimited für nur 29,99 Euro mtl.

Nach der Länderspielreise in die USA stehen spannende Wochen in der Fußball-Bundesliga und der Champions League bevor. Gerade Dortmund-Fans kommen auf ihre Kosten. Aber auch Spiele von Bayern (am 8.11. vs. Galatasaray), Leipzig und Union Berlin werden nur auf DAZN übertragen. Zunächst steht am heutigen Freitag allerdings die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen auf dem Programm.

Bis zum 10.11.2023 um 23:59 könnt ihr das Waipu.tv Perfect Plus mit DAZN Unlimited-Jahrespaket zum Aktionspreis von 29,99 Euro statt 39,99 Euro im Monat für ganze 12 Monate buchen.

Über Waipu.tv Perfect Plus stehen euch unter anderem 252 Sende (davon 240 in HD) zur Verfügung. Dazu erhaltet ihr DAZN Unlimited.

-> Hier geht es zum Perfect Plus mit DAZN Unlimited-Jahrespaket