Am heutigen Tag feiern die neuen MacBook Pro und iMac Modelle mit der M3-Chipfamilie ihren offiziellen Verkaufsstart. Dies bedeutete, dass Frühbesteller ihre Geräte ausgeliefert bekommen und diese gleichzeitig vor Ort in den Apple Stores und bei Apple Partnern landen. Wie sich nun zeigt, werden vereinzelte 14 Zoll MacBook Pro und iMac mit M3-Chip allerdings mit macOS Ventura ausgeliefert. Ein over-the-air Update ist aktuell nicht möglich.

@aaron613 hat festgestellt, dass vereinzelte 14 Zoll MacBook Pro Modelle mit M3 Chip mit einer bisher unveröffentlichten Version von macOS Ventura 13.5 ausgeliefert werden. Anwender, die versuchen ihr System über die interne Softwareaktualisierung zu aktualisieren, haben derzeit keinen Erfolgt. macOS Ventura 13.5 wird statt macOS Sonoma 14.1 als aktuelle Version angezeigt. Auch Daniel Rotar hat dies bei seinem MacBook Pro mit M3-Chip festgestellt. Sein MacBook Pro mit M3 Pro Chip hingegen wurde mit macOS Sonoma ausgeliefert. Ähnlich sieht es beim iMac mit M3-Chips aus.

Die Tatsache, dass macOS Ventura 13.5 im Juli dieses Jahres ausgeliefert wurde, lässt vermuten, dass Apple das Gerät bereits deutlich früher ankündigen wollte, oder dass das Unternehmen frühzeitig begonnen hat, Lagerbestände aufzubauen.

Ok, here’s something weird.

Our M3 MacBook Pro shipped with Ventura and can’t seem to update to Sonoma at all. Version not compatible.

Our M3 Pro MacBook Pro shipped with Sonoma.

Did anyone else get an M3 that shipped with Ventura? pic.twitter.com/me0kLZjk6f

— Daniel (@ZONEofTECH) November 7, 2023