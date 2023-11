Es gibt Neuigkeiten auf Apple Arcade. Nachdem Apple Arcade kürzlich acht neue Spiele für November und Dezember angekündigt hat, werden diese nach und nach ins Rennen geschickt. Ab sofort steht „Football Manager 2024 Touch“ auf Apples Spiele-Abo-Plattform bereit.

„Football Manager 2024 Touch“ startet auf Apple Arcade

Apple Arcade bietet euch mittlerweile rund 300 Spiele und nahezu wöchentlich kommen neue Games hinzu. Am heutigen tag können sich Fußball-Fans freuen. Die beste Fußball-Management-Simulation der Welt kehrt für eine neue Saison auf Apple Arcade zurück. Die Rede ist von „Football Manager 2024 Touch“

Sports Interactive bringt erneut den unvergleichlichen Realismus des schönen Spiels zu Gamern rund um den Globus auf all ihre Lieblingsgeräte von Apple. Man jagt mit einem der besten Vereine der Welt nach sofortigem Ruhm. Mit der neuen Funktion zur Kompatibilität von Spielständen können alle bestehenden Football Manager 2023 Touch Spieler auf Apple Arcade ihre Karriere in Football Manager 2024 Touch fortsetzen.

Neu in dieser Saison: Ihr könnt eure Leistung mit einem weiterentwickelten Training verbessern; mit einem überarbeiteten Standardsituationen-Editor den Unterschied an beiden Enden des Spielfelds machen, der von eurem Mitarbeiter-Team unterstützt wird; mit neuen Trainerprinzipien definieren, welche Art von Boss sie sein wollen; sich Gehör verschaffen mit einem überarbeiteten System der Kommunikation mit den Besitzern; und mit einer neuen Oberfläche für kleinere Geräte die bestmögliche Erfahrung auf dem iPhone haben, um eine reibungslosere Navigation im Spiel zu ermöglichen. Der Fortschritt hört nie auf, und ihr könnt euch auf neue Tools freuen, die euch in die Lage versetzen, die Leistung eures Teams zu steigern und eine Kultur des Titelgewinns auf der Weltbühne des Fußballs zu gestalten.

„Football Manager 2024 Touch“ findet ihr hier auf Apple Arcade.

Natürlich steht Football Manager 2024 nicht nur auf Apple Arcade, sondern für alle Plattformen bereit.