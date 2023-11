Wir verwenden unsere AirTags vorwiegend am Schlüsselbund, am Fahrrad oder im Rücksack bzw. der Aktentasche. Die Einsatzmöglichkeiten sind allerdings deutlich vielfältiger. So gibt es in unserem Bekanntenkreis mehrere Nutzer, die einen AirTag beispielsweise im Wohnwagen oder Wohnmobil platziert haben. Saamer Mansoor aus Kanada hatte einen AirTag in seinem Pkw positioniert. So war es ihm möglich, sein gestohlenes Fahrzeug wiederzufinden.

Dank Apple AirTag: Mann findet gestohlenes Auto wieder

Saamer Mansoor hatte vor rund sechs Monaten einen AirTag in seinem Auto versteckt. Genau diesem hate er es nun zu verdanken, dass er sein gestohlenes Fahrzeug wiedergefunden hat. Was war passiert?

Eines Tages vergaß Mansoor das Fenster auf der Fahrerseite zu schließen, bevor er sein Fahrzeug parkte. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass das Auto gestohlen wurde. Augenscheinlich hatten sich die Diebe durch das offene Fenster Zugriff zum Fahrzeug verschafft und dieses entwendet. Er erinnerte sich an den versteckten AirTag, öffnete die Apple „Wo ist?“-App und stellte fest, dass sein Auto an einem Motel an der Huron Church stand. Mansoor und sein Bruder machten sich auf dem Weg zum Fahrzeug und alarmierten von unterwegs die Polizei.

So konnte Mansoor sein Fahrzeug und die meisten darin befindlichen Wertgegenstände zurückhalten. Die Polizei von Windsor bestätigte gegenüber CTV News die Einzelheiten des Sachverhalts und sagte, die Ermittlungen seien noch im Gange.