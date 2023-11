iOS 17 und Co. wurden erst vor wenigen Wochen veröffentlicht und Apple arbeitet derzeit bereits an verschiedenen iOS 17.x Updates. Gleichzeitig befindet sich längst iOS 18 in der Entwicklung. Hier scheint Apple vorübergehend die „Pause“-Taste gedrückt zu haben, um sich auf Bugfixes zu konzentrieren. Gleiches soll auch für iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 und tvOS 18 gelten.

iOS 18: Apple konzentriert sich aktuell auf Bugfixes

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple die Entwicklung neuer Funktionen für iOS 18 vorübergehend pausiert hat, um sich auf Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen zu konzentrieren. Die Verzögerung – so der Apple-Insider – wurde den Mitarbeitern letzte Woche mitgeteilt.

Qualitätskontrolle is unerlässlich, auf der anderen Seite ist jedoch auch der Wunsch nach neuen Features sehr groß. Von daher muss Apple eine Balance zwischen neuen Features und Leistungsoptimierungen sicherstellen. In den letzten Jahren zeigte sich bereits, dass das Pendel ein Stück weiter Richtung Qualitätssicherung ausgeschlagen hat. So versucht Apple ein stabiles OS zu veröffentlichen und neue Funktion mit kommenden X.1, X.2 etc. zu implementieren, anstatt diese fehlerhaft für die Öffentlichkeit freizugeben.

Im Jahr 2019 entwickelte Apples Software-Chef Craig Federighi eine neue Art und Weise, wie Apple Software entwickelt, um Probleme abzuwenden. Bei diesem Ansatz muss jede Funktion manuell aktiviert werden – über einen Prozess namens „Feature Flags“ – sodass interne Tester die Auswirkungen auf das Gesamtsystem isolieren können, bevor neue Features hinzufügt werden.

Gurman berichtet, dass Apple letzten Monat die erste Version seiner nächsten iPhone-, iPad- und Mac-Betriebssysteme fertiggestellt hat. Diese Iteration wird als M1 bezeichnet, da es sich um den ersten großen Meilenstein handelt. Die iPhone- und iPad-Software, aus der iOS 18 und iPadOS 18 entstehen, trägt intern den Namen „Crystal“. Die Mac-Software macOS 15 heißt „Glow“ und watchOS 11 hört auf den Namen „Moonstone“.

Weiter heißt es, dass auch iOS 17.4 und iPadOS 17.4 (ursprünglich für März 2024 geplant) sowie kommenden Updates zu visionOS von den Verzögerungen betroffen sein sollen.