macOS 14.5 steht ab sofort als Download bereit. Nachdem wir euch vor wenigen Augenblicken bereits auf die finale Version von iOS 17.5, iPadOS 17.5 und watchOS 10.5 hingewiesen haben, geht es nun mit dem Update für den Mac weiter.

Apple veröffentlicht macOS Sonoma 10.5

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, macOS Sonoma 14.5 herunterzuladen und zu installieren. Das Update initiiert ihr direkt am Mac über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Software-Update. Die Neuerungen bzw. Anpassungen sind durchaus überschaubar, so dass ihr keine zu hohen Erwartungen an das Update haben solltet. Zumindest sind uns während der Beta-Phase keine Neuerungen aufgefallen. Release-Notes liegen aktuell noch nicht vor.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar.

