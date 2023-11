Eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple die neuen MacBook Pro und iMac-Modelle mit der M3-Chip-Familie vorgestellt hat. Am heutigen Tag feiern die neuen Macs ihren Verkaufsstart, werden an Besteller ausgeliefert und landen gleichzeitig vor Ort in den Apple Stores und bei Apple Partnern.

MacBook Pro & iMac (M3) feiern heute Verkaufsstart

Apple hat die neuen MacBook Pro und iMac-Modelle vor einer Woche im Rahmen des „Scary fast“-Events vorgestellt und gleichzeitig eine Vorbestellmöglichkeit eröffnet. Seitdem können die neuen Macs mit den M3-Chips über den Apple Online Store vorbestellt werden. Preislich attraktiver dürfte es allerdings über verschiedene Apple Händler sein. So bietet MacTrade beispielsweise bis zu 175 Euro Rabatt auf die neuen Macs.

Die neuen Macs profitieren in erster Linie von den neuen Prozessoren. Beim 14 Zoll MacBook Pro könnt ihr zwischen dem M3, M3 Pro und M3 Max wählen, beim 16 Zoll MacBook Pro entscheidet ihr zwischen dem M3 Pro und M3 Max. Zudem hat Apple die Display-Helligkeit (SDR-Inhalte) bei den neuen MacBook Pro um 20 Prozent erhöht und bietet bei den M3 Pro und M3 Max Modellen die neue Farboption Space Schwarz an.

Beim neuen 24 Zoll iMac setzt Apple auf das altbewährte Design, verbaut den neuen M3-Chip sowie WiFi 6E und Bluetooth 5.3.

Abholbereit in Apple Stores

Wir haben uns soeben durch die verschiedenen Konfigurationen der neuen MacBook Pro und iMac-Modelle geklickt. Auch wenn wir sicherlich nicht alle Konfigurationen im Detail durchgespielt haben, so lässt sich festhalten, dass in nahezu allen deutschen Apple Stores die neuen Geräte vorrätig und sofort abholbereit sind. Auf der Produktseite des MacBook Pro und iMac könnt ihr die Verfügbarkeit prüfen.