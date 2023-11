Dieser Deal ist heiß. Zum Start in den November hat o2 einen attraktives Bundle geschnürt. Ihr erhaltet das nagelneue iPhone 15 in Kombination mit dem den AirPods Pro 2 und dem Tarif o2 Mobile M Boots mit 50GB+ für einmalig 1 Euro. Darüberhinaus könnt ihr euch 200 Euro Wechselbonus sichern.

Nur 1 Euro: iPhone 15 + AirPods Pro 2 + o2 Mobile M Boost mit 50GB+

Es ist erst wenigen Wochen her, dass Apple das iPhone 15 auf den Markt gebracht. Nun bietet euch o2 ein attraktives Bundle an, zu dem nicht nur das neue iPhone Modelle, sondern auch die AirPods Pro 2 gehören. Kombiniert wird das ganze mit dem Tarif o2 Mobile M Boost mit 50GB+.

Über das iPhone 15 (hier unser iPhone 15 Test) müssen wir vermutlich nicht zu viele Worte verlieren. Apple setzt unter anderem auf ein 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, Dynamic Island, Face ID, einen A16-Chip, 48MP Kamera, 4k Videoaufnahmen, 12K Frontkamera, 5G, WLAN 6, Bluetooth 5.3 und vieles mehr.

Gepaart mit dem iPhone 15 bietet euch o2 in diesem Bundle die AirPods Pro 2 an. Diese haben wir seit ihrem Verkaufsstart im regelmäßigen Einsatz und sind nach wie vor zufrieden (hier unser AirPods Pro 2 Test). o2 bietet euch das iPhone 15 und die AirPods Pro 2 mit dem o2 Mobile M Boost mit 50GB+ an. Dieser Tarif bietet euch unter anderem 50GB LTE/5G Datenvolumen (+ 5GB extra pro Vertragsjahr), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming und mehr.

Für die Hardware zahlt ihr einmalig nur 1 Euro. Entscheidet ihr euch für eine Laufzeit von 36 Monaten, so werden monatlich nur 52,99 Euro fällig.

200 Euro Wechselbonus

Wie eingangs erwähnt, könnt ihr euch aktuell 200 Euro Wechselbonus bei o2 sichern, wenn ihr zu o2 wechselt und eure Rufnummer mitnahm. Nach erfolgreicher Rufnummern-Mitnahme wird euch der Wechselbonus in 16 monatlichen Gutschriften zugewiesen und mit eurer Grundgebühr verrechnet. Alle weitere Informationen zum Wechselbonus findet ihr hier.

-> Jetzt: iPhone 15 + AirPods Pro 2 für 1 Euro bei o2 sichern