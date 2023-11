Bevor Apple in wenigen Wochen die finale Version von iOS 17.2 freigeben wird, werden die Verantwortlichen in Cupertino allem Anschein nach noch iOS 17.1.1 als Bugfix-Update veröffentlichen, um kleinere Fehler zu beseitigen. Die Freigabe soll schon in diese Woche erfolgen, vielleicht sogar schon heute.

Apple bereitet Update auf iOS 17.1.1 vor

Bereits vor wenigen Tagen deutete sich an, dass Apple zeitnah iOS 17.1.1 als Bugfix-Update freigeben wird. Allzu lange werden wir vermutlich nicht mehr auf die Freigabe warten. Bereits in dieser Woche könnte es soweit sein. Wenn wir uns festlegen müssten, wird Apple vermutlich heute oder morgen den Schalter umlegen.

Macrumors ist in diesem Zusammenhang über den Tweet eines „geschützten“ Accounts gestolpert, der bereits in der Vergangenheit die Freigabe neuer iOS-Versionen angekündigt hat. Nun spricht der Nutzer davon, dass Apple iOS 17.1.1 mit der Build 21B91 veröffentlichen wird. Für gewöhnlich äußert sich der X-Nutzer kurz vor der Veröffentlichung eines iPhone-Updates.

Welche Verbesserungen könnte iOS 17.1.1 im Gepäck haben? In der jüngeren Vergangenheit gab es Berichte zu WiFi-Problemen, Problemen beim drahtlosen Laden in BMWs und sporadische Neustarts von iPhones über Nacht. Diese Bugs könnte Apple mit dem X.X.1 beheben.

Parallel dazu arbeitet Apple weiterhin an iOS 17.2. Diese Update wird vermutlich erst in den kommenden Wochen veröffentlicht. Welche Neuerungen iOS 17.2 mit sich bringen wird, erfahrt ihr hier. Neben iOS 17.1.1 wird Apple sehr wahrscheinlich auch watchOS 10.1.1 freigeben, um vereinzelte Akku-Probleme bei der Apple Watch zu lösen.