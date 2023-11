Apple arbeitet intern bereits an iOS 17.1.1. Die Freigabe des nächsten X.X.1 Updates dürfte dabei nur noch eine Frage der Zeit sein und bereits in der kommenden Woche erfolgen. Neue Funktionen solltet ihr allerdings nicht erwarten. Vielmehr gehen wir von Bugfixes und Leistungsverbesserungen aus.

Unsere Kollegen von Macrumors haben in ihren Webseiten-Statistiken Zugriff durch Geräte mit iOS 17.1.1 festgestellt. Dies ist ein Indiz dafür, dass Apple an einem Bugfix-Update arbeitet, welches verschieden Probleme beseitigen wird.

Welche Bugs Apple im Detail mit iOS 17.1.1 angehen wird, ist nicht überliefert. An dieser Stelle kann nur spekuliert werden. So wurde kürzlich bekannt, dass Apple mit der Beta 1 zu iOS 17.2 verschiedene WiFi-Probleme beseitigt. Diese könnte Apple bereits vorab mit iOS 17.1.1 angehen. Zudem gab es vereinzelte Hinweise darauf, dass sich verschiedene iPhone-Modelle nachts vorübergehend ausschalten bzw. Neustart.

Auch ein Problem beim drahtlosen Laden im BMW könnte Apple mit dem Bugfix-Update auf iOS 17.1.1 beseitigen.

Aktuell ist unklar, wann die finale Version von iOS 17.1.1 freigegeben wird. Uns würde es allerdings nicht wundern, wenn dies bereits in der kommenden Woche geschehen würde. Parallel laufen bereits die Arbeiten an iOS 17.2. Hier könnte in der kommenden Woche die Beta 2 veröffentlicht werden, bevor Ende November / Anfang Dezember mit der finalen Version zu rechnen ist. Welche Neuerungen iOS 17.2 mit sich bringen wird, könnt ihr hier nachlesen.