Wie ihr es von uns gewohnt seid, blicken wir kurz vor dem Wochenende – und somit auch am heutigen Freitag – auf Apples Video-Streaming-Plattform. Der neue Apple Original-Film „Fingernagels“ läuft ab sofort nicht nur in ausgewählten Kinos, sondern auch auf Apple TV+.

„Fingernagels“ startet auf Apple TV+

Vor rund 1,5 Jahren hatte sich Apple die Rechte an dem Film „Fingernails“ im Rahmen des Filmfestivals in Cannes gesichert. Unter der Regie von Christos Nikou steht die Sci-Fi-Liebesgeschichte ab sofort auf Apple TV+ bereit.

„Fingernails“ basiert auf einer Zukunft, in der ein Test misst, ob Paare wirklich ineinander verliebt sind, was zur Gründung von Instituten führt, die helfen sollen, erfolgreiche Beziehungen zu fördern. Eine skeptische Frau will wissen, was hinter dem Konzept steht und beginnt in einem solchen Institut zu arbeiten. Dabei assistiert sie einem mysteriösen und engagierten Ausbilder. Jessie Buckley („The Lost Daughter“) wird die Hauptrolle neben Riz Ahmed („The Sound of Metal“) spielen.

Der Film stellt das englischsprachige Debüt des Regisseurs Christos Nikou dar, nachdem sein Debütfilm „Apples“ Griechenlands Oscar-Beitrag war. Nikou hat „Fingernails“ zusammen mit dem Co-Autor von „Apples“, Stavros Raptis, und Sam Steiner geschrieben.

Zur Einstimmung auf den Film haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Nachdem zunächst auf Apple TV+ Serien verstärkt im Fokus standen, hat Apple zuletzt mit hochkarätigen Akquisitionen und Auszeichnungen Erfolg gehabt. Dabei denken wir unter anderem an den Film „CODA“, für den Apple insgesamt drei Oscars (u.a. Bester Film) gewinnen konnte. Erst vor wenigen Tag startet mit „Killers of the Flower Moon“ ein weiteres spannender Apple Original-Film mit Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro und Jesse Plemons. Regie führt Martin Scorsese.