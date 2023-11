Apple arbeitet aktuell an einem Bugfix-Update für die Apple Watch. Dieses soll in Kürze erscheinen, wie das Unternehmen in einem internen Schreiben autorisierten Apple Service Providern mitgeteilt hat.

watchOS 10.1.1 ist in Arbeit

Nach der Freigabe von watchOS 10.1 klagen vereinzelte Anwender darüber, dass sich der Akku ihrer Ale Watch verhältnismäßig schnell entleert. In einem internen Schreiben an autorisierte Apple Service Provider gibt der Hersteller zu verstehen, dass man bereits an einer Lösung arbeitet und in Kürze ein watchOS-Update veröffentlichen wird. Weitere Details gibt Apple in dem Memo nicht bekannt. Von daher ist es unklar, was die Ursache für die Probleme ist, wie viele Nutzer und welche Apple Watch Modelle betroffen sind.

Seit der Veröffentlichung on watchOS 10.1 Ende Oktober tauchten immer mal wieder Anwender Berichte in den sozialen Netzwerken auf (u.a. Reddit), die ein „Akku-Problem“ thematisierten. Dabei scheint das Problem sowohl ältere als auch jüngere Apple Watch Modelle betroffen. Ein Anwender sprach davon, dass der Akkustand seiner Apple Watch in weniger als 60 Minuten von 100 Prozent auf 50 Prozent sank.

Aus den Release-Notes während der Beta-Phase zu watchOS 10.1 ging hervor, dass der Hersteller ein Problem beseligt hat, bei dem sich der Akku schneller als normal entleeren kann, wenn die Apple Watch mit einem iPhone (iOS 17.0) gekoppelt ist. Gut möglich, dass dieses Update die Probleme noch nicht vollständig behoben hat, so dass Apple nun ein X.X.1 Update nachschiebt.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Apple die Freigabe von iOS 17.1.1 für das iPhone vorbereitet. Parallel dazu könnte auch watchOS 10.1.1 veröffentlicht werden. Gleichzeitig arbeitet Apple an iOS 17.2, watchOS 10.2 und Co. Die zuletzt genannten Updates dürften allerdings erst in den kommenden Wochen freigegeben werden.