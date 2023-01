AirPods Pro 2 im Test. Im September letzten Jahres hat Apple im Rahmen der „Weiter voraus“-Keynote eine Vielzahl neuer Produkte vorgestellt. An erster Stelle sind hier sicherlich die vier neuen Modelle der iPhone 14 Familie, sowie die Apple Watch Ultra, Apple Watch 8 und Apple Watch SE 2 zu nennen. Gleichzeitig nutzte Apple das Special Event allerdings auch, um die neuen AirPods Pro 2 anzukündigen. Auch wenn die AirPods Pro (2. Generation) auf der Keynote längst nicht so viel Redezeit abbekommen haben, wie z.B. das iPhone 14 Pro, gehören sie in unseren Augen zu den echten Highlights des Events. Wir haben die AirPods Pro 2 ausführlich getestet und können vorab schon sagen, dass Apple diese in nahezu allen Disziplinen deutlich verbessern konnte.

Test: AirPods Pro 2

Nachdem wir uns Ende letzten Jahres primär mit den neuen iPhone 14 Modellen (hier zum Beispiel unser Test zum iPhone 14 Pro Max) und den neuen Apple Watch Modellen gewidmet haben, stehen nun die neuen AirPods Pro 2 auf dem Programm. Manchmal bedarf es eines besonderes Anlasses, um sich diese zuzulegen. So lagen die AirPods Pro 2 sicherlich bei vielen Anwendern zum Jahresende unter dem Weihnachtsbaum. Andere wiederum werden sich erst in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Thema beschäftigen und so möchten wir euch unsere Eindrücke und eine Orientierungshilfe zu den neuen AirPods Pro 2 mit an die Hand geben. Orientierungshilfe ist an dieser Stelle bereits ein gutes Stichwort. Das Ladecase besitzt den Apple U1-Chip und ermöglicht „Wo ist?“ mit genauer Suche, damit ihr euer Case präzise orten könnt. Doch dazu später mehr.

Design

Vergleicht man die AirPods Pro (1. Generation) mit den AirPods Pro (2. Generation), so wird man optisch auf den ersten Blick nur sehr wenige Unterschiede feststellen. Apple setzt auf das alt-bekannte Design und nur ein geschulter Blick wird die Unterschiede direkt erkennen. Apple hat an den Details gearbeitet und Mikrofone sowie Sensoren neu platziert. Dies fällt allerdings nur auf, wenn man die einzelnen AirPods detaillierter betrachtet. Einen etwas größeren Unterschied gibt es beim Ladecase. An der Unterseite findet ihr kleinere Aussparungen für den Lautsprecher und an der Seite eine Trageband­schlaufe. Optional könnt ihr hier ein kleines Trageband befestigen. Dieses könnt ihr dann an eurem Handgelenk, an einer Tasche oder wo auch immer befestigen.

Dies erinnert uns übrigens an eine ältere iPod touch Generation. Diese besaß auf der Rückseite einen kleinen Knopf den man hinausdrücken könnte, um ebenfalls ein Trageband zu befestigen. Schon damals haben wir ein solches nicht verwendet und aktuell rechnen wir auch nicht damit, dass wir ein Trageband beim AirPods Pro 2 Case nutzen werden. Nichtsdestotrotz dürfte es Anwender geben, die dieses Features verwenden.

Erstmals könnt ihr das Case übrigens auch mit selbst angepassten Memojis gravieren lassen.

Es wird still…

Nach dem Design beschäftigen wir uns nun mit den spannenderen technischen Merkmalen der AirPods Pro 2. Zu den Highlights der Original AirPods Pro gehörte sicherlich die aktive Geräuschunterdrückung sowie der Transparenz-Modus. Bei diesen Disziplinen lässt sich bereits vor dem „größeren“ Fazit festhalten, dass Apple diese Funktionen mit den neuen AirPods Pro noch einmal deutlich aufgewertet hat. Die bisherigen AirPods Pro der ersten Generation waren bei der aktiven Geräuschunterdrückung und im Transparenz-Modus alles andere als schlecht, Apple hat es jedoch geschafft, diese beiden Features noch einmal hörbar aufzuwerten.

In den letzten Wochen haben wir die AirPods Pro 2 in verschiedene Lebenslagen getestet. So wurden die Apple Kopfhörer in der Stadt, in der Bahn, beim Sport etc. eingesetzt. Wenn man die bisherigen AirPods Pro gewohnt war, wird man die Unterschiede feststellen. Dank des neuen H2-Chips werden nicht nur längere kontinuierliche Geräusche herausgefiltert, sondern auch kürze Geräusche, wie z.B. ein Hupen im Straßenverkehr.

Der Lärm wird gedämpft und man wird weder durch Straßenverkehr, Baustellenlärm oder was auch immer gestört. Man befindet sich mehr denn je in seinem kleinen Mikrokosmos und wird von der Außenwelt abgeschirmt. Doch nicht nur beim Noise Cancelling gibt es Verbesserungen vorzuweisen, auch der Transparenzmodus wurde punktuell verbessert. Sämtliche Geräusche, die die Kopfhörer durchlassen wirken natürlicher. Adaptive Transparenz baut dieses beliebte Feature jetzt weiter aus. Dank des leistungsstarken H2 Chip erfolgt die Verarbeitung geräteintern, wodurch laute Umgebungsgeräusche – wie die Motoren vorbeifahrender Autos, Baustellenlärm oder sogar tönende Lautsprecher auf einem Konzert – für ein angenehmeres Hörerlebnis im Alltag reduziert werden.

Blicken wir noch einmal etwas näher auf den H2-Chip. Dieser sorgt mit rechenbasierten Algorithmen für eine schnellere Klangverarbeitung. Der Sound wird genau in dem Moment abgestimmt, in dem ihr ihn hört. Dank eines neuen Audiotreibers mit geringer Verzerrung und eines speziellen Verstärkers bieten die AirPods Pro 2 sattere Bässe und kristallklaren Sound in einem größeren Frequenzbereich. Dies bedeutet nicht, dass euch die AirPods Pro 2 einen Bass bescheren, den man von High-End-Lautsprechern gewohnt ist, für die Größe der Apple Kopfhörer ist das Ganze schon überzeugend.

Alles in allem spricht Apple übrigens von einer doppelt so effektiven Geräuschunterdrückung im Vergleich zum Vorgänger. Die Adaptische Transparenz reduziert Geräusche 48.000 Mal pro Sekunden, um die Intensitität von lauten Geräuschen zu minderem, damit ihr euer Umfeld gut hören könnt.

Für das verbesserte Klangerlebnis sorgt übrigens auch die Erweiterung der Silikontips, die Apple den Kopfhörern beilegt. Bisher gab es drei Paar Siliontips (S, M und L). Mit den AirPods Pro 2 gibt es mit XS einen neuen, extra kleinen Ohreinsatz. Für uns ändert sich an dieser Stelle nicht, wir setzen weiterhin auf die Größe M und sind mit dem Tragekomfort zufrieden. Diejenigen, denen die bisherige Größe S allerdings zu groß war, können nun mit XS einen weiteren Versuch wagen.

AirPods Pro 2 und Sport?

Für gewöhnlich verwenden wir die Beats Fit Pro (hier unser Test), wenn wir sportlich mit Kopfhörern unterwegs sind. Doch nicht jeder Anwender setzt auf zwei unterschiedliche Kopfhörer im Alltag. Von daher stellt sich die Frage, inwiefern die AirPods Pro 2 zum Joggen geeignet sind.

Die Antwort lautet kurz und knapp: „Ja, die AirPods Pro 2 blieben bei uns problemlos während eines 10Km Laufs in den Ohren“. Auch ein separates abruptes Schütteln des Kopfes zu Testzwecken konnte die Kopfhörer nicht aus den Ohren befördern. Sie sitzen „wie angegossen“. Wie eingangs erwähnt, setzen wir weiterhin auf die Silikontips in der Größe M. Sollten euch die bisherigen Größen nicht zufriedengestellt haben, habt ihr nun eine weitere Option, damit sich diese optimal an das Ohr anpassen. Dies wirkt sich unseres Erachtens in erster Linie beim dauerhafter Bewegung, wie z.B. beim Joggen, aus.

Weitere sinnvolle Verbesserungen

Welche Veränderungen hat Apple noch zum Vorgängermodell vorgenommen. Bei den bisherigen AirPods Pro verbaute Apple zwei optische Sensoren zur Erkennung, ob sich die Ohrhörer im Ohr befinden oder eben nicht. Darüber wird beispielsweise gesteuert, dass Musik automatisch pausiert, wenn man die AirPods aus dem Ohr nimmt. Hin- und wieder waren die AirPods irritiert, ob sich ein Kopfhörer gerade im Ohr befindet oder nicht. Mit den AirPods Pro 2 setzt Apple auf einen neuen Hauterkennungssensor. Dieser arbeitet zuverlässiger und kommt übrigens auch schon bei den AirPods 3 zum Einsatz.

Wie eingangs erwähnt, verbaut Apple beim Case der AirPods 2 den U1 Ultrabreitband-Chip. Dieser ermöglicht „Wo ist?“ mit genauer Suche, damit ihr euer Case präzise orten könnt. In der Tat haben wir unsere AirPods Pro in der Vergangenheit schon mal verlegt und mussten diese im Haushalt oder im Büro suchen. Das Ladecase lässt sich nun über die „Wo ist?“-App präzise orten. Im Grunde agiert das Ladecase wie ein AirTag. Über die „Wo ist?“-App wird euch nicht nur angezeigt, wo sich das Ladecase grob befindet, die App führt euch auch präzise mit Richtungspfeil und Entfernungsanzeige zum Case. Zusätzlich könnt ihr noch einen Ton abspielen, um die Kopfhörer noch schneller zu finden.

Eine weitere Neuerung liegt in der Möglichkeit, die Lautstärke direkt an den Kopfhörer über einen Streich-Geste anzupassen. Bisher musste die Lautstärke über „Hey Siri“ über über die Musik-App etc. gesteuert werden. Dies könnt ihr bei den AirPods Pro 2 auch weiterhin, zusätzlich könnt ihr jedoch durch ein einfaches Streichen nach oben oder unten über den Schaft schnell die Lautstärke regulieren. Hier bedarf es etwas Übung. Wo muss ich genau hin greifen? Wie führe ich die Streich-Geste aus? Wenn man sich allerdings an diese neue Steuerung gewöhnt hat, ist diese von Vorteil. Man möchte nicht immer „Hey Siri, leiser“ sagen oder das Handy aus der Hosentasche kramen, um die Lautstärke anzupassen. Nun greift man sich ans Ohr, führt eine Streichgeste aus und passt die Lautstärke an.

AirPods Pro halten länger durch

Apple hat es geschafft, die AirPods Pro 2 mit verschiedenen Verbesserungen aufzuwerten und gleichzeitig die Akkulaufzeit zu verlängern. Eigentlich hätte man meinen können, dass die Verbesserungen bei der aktiven Geräuschunterdrückung und beim Transparenzmodus auf Kosten der Akkulaufzeit gehen. Das Gegenteil ist allerdings bei den AirPods Pro 2 der Fall. Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte im neuen H2-Chip liegen.

Die neuen AirPods Pro 2 bietet bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit bei der Musikwiedergabe mit aktiver Geräuschunterdrückung (das sind 1,5 Stunden zusätzliche Wiedergabezeit im Vergleich zur ersten Generation der AirPods Pro). Sollte 3D Audio und Head Tracking aktiviert sein, verringert sich die Laufzeit auf bis zu 5,5 Stunden. Bis zu 4,5 Stunden Sprechdauer gibt Apple für Telefonate, Video-Chats etc. an.

Verwendet ihr das Ladecase, so erreicht ihr bis zu 30 Stunden (Wiedergabe) bzw. bis zu 24 Stunden (Sprechdauer). Muss es mal schnell gehen, so reichen für die AirPods Pro 5 Minuten im Ladecaswe für ungefähr 1 Stunden Wiedergaben oder ungefähr 1 Stunde Sprechdauer aus. Falls die AirPods Pro vor der nächsten Joggingrunde leer sind, so könnt ihr diese schnell mit Strom versorgen.

Zwei weitere Details gibt es übrigens in diesem Zusammenhang. Das Ladecase der AirPods Pro 2 lässt sich nicht nur mittels Lightning-Stecker, Apples MagSafe-Ladegerät und Qi-Ladegerät aufladen, ihr könnt dieses auch mit dem Apple Watch Ladegerät (der kleine Puck) aufladen. Per Magnet haftet das Ladecase am Apple Watch Ladegerät. Allerdings haben wir hier auch noch einmal festgestellt, dass drahtloses Laden etwas langsamer ist als drahtgebundenes Laden. Nichtsdestotrotz gibt euch die neue Lademöglichkeit wieder ein wenig mehr Freiheit, das Ladecase aufzuladen.

Nutzt ihr auf dem iPhone das Batterie-Widget? So werden euch dort die AirPods Pro 2 sowie das Ladecase nun dauerhaft angezeigt, wenn sich die Kopfhörer in der Nähe befinden. So habt ihr einen stetigen Überblick auf den Akkustand.

Fazit

Die AirPods Pro 2 sind einfach zu bedienen, sie sind nützlich und bieten Funktionen, die zahlreiche Nutzer ansprechen. Im Vergleich zur ersten Generation konnte Apple in allen Belangen noch einmal eine Schippe drauflegen. Egal ob aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus oder Akkulaufzeit, hier ist eine Verbesserung deutlich zu spüren zu hören. Beim Noise Cancelling wird man noch besser von der Außenwelt abgeschirmt, so dass man diese mit Sicherheit nicht im Straßenverkehr, zum Beispiel beim Fahrrad fahren, verwenden sollte, um eine Gefahr nicht zu überhören. Der Transparenzmodus klingt natürlicher und besser. Die Touchsteuerung zur Veränderung der Lautstärke, die verbesserte Akkulaufzeit und die verbesserten Ortungsmöglichkeiten des Ladecase runden das gelungene Upgrade ab.

Der Sound kann natürlich auch überzeugen. Egal, ob ruhigere oder rockigere Töne, Die Soundqualität kann sich in jedem Fall sehen bzw. hören lassen.

Diejenigen, die AirPods Pro (1. Generation) besitzen, müssen nicht sofort loslaufen und sich die zweite Generation zulegen. Die „Original“ AirPods Pro sind weiterhin wirklich gute Kopfhörer. Sollte ihr derzeit den Kauf neuer komplett drahtloser Kopfhörer planen und gleichzeitig im Apple Kosmos unterwegs sein, so können wir die AirPods Pro uneingeschränkt empfehlen.

Preis & Verfügbarkeit

Apple bietet die AirPods Pro (2. Generation) zum Preis von 299 Euro über den Apple Online Store und seine Stores vor Ort an. Im freien Handel könnt ihr je nach Händler aktuell bis zu 34 Euro sparen. Bei Amazon zahlt ihr derzeit beispielsweise 265 Euro.