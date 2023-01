Etwas mehr als eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die dritte Staffel zu „Truth Be Told“ ins Rennen geschickt hat. Diejenigen, die die ersten beiden Staffeln fieberhaft mitverfolgt haben, werden auch bei Staffel 3 wieder auf ihre Kosten kommen. Um euch einen näheren Einblick in die Fortsetzung zu geben, hat Apple TV+ das Video „Truth Be Told – An Intimate Portrait: Gabrielle Union“ veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „Truth Be Told – An Intimate Portrait: Gabrielle Union“

Mit „Trust Be Told“ hat Apple TV+ eine spannende Drama-Serie im Portfolio, die kürzlich in die dritte Staffel gestartet ist.

Staffel 3 zeigt Octavia Spencer erneut in ihrer Rolle als investigative Reporterin, die als True-Crime-Podcasterin Poppy Scoville einen neuen Fall übernimmt. In der dritten Staffel arbeitet Poppy, frustriert von der mangelnden Medienaufmerksamkeit für mehrere junge vermisste schwarze Mädchen, mit einem unorthodoxen Direktor zusammen, um die Namen der Opfer im Auge der Öffentlichkeit zu halten, während sie einen mutmaßlichen Sexhandel-Ring verfolgt, der sie möglicherweise umgarnt hat.

In dem Clip „Truth Be Told – An Intimate Portrait: Gabrielle Union“ teilt Gabrielle Union ihre Erfahrungen mit der Besetzung von Truth Be Told, die Bedeutung der Geschichten, die in dieser Staffel erzählt werden, und was sie dazu inspiriert hat, die Rolle von Eva Pierre zu übernehmen.

Aktuell stehen die ersten beiden Folgen der dritten Staffel auf Apple TV+ bereit. Am kommenden Freitag folgt mit „Der unsichtbare Feind“ die dritte Episode.

Falls ihr einen noch intensiveren Einblick in die Serie erhalten möchtet, so findet ihr hier den offiziellen Trailer und dort das „An Inside Look: Episode 3“-Video.