Seid ihr Apple TV+ Abonnement und habt bereits in die Original-Serie „Truth Be Told“ hinein geschnuppert? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Ab sofort steht die dritte Staffel auf Apples Video-Streaming-Dienst zur Verfügung.

Apple TV+: Truth Be Told – An Inside Look: Season 3

Falls ihr von „Truth Be Told“ bisher noch nichts gehört habt, so möchten wir euch die Serie ans Herz legen. Am Besten ihr startet mit der ersten Staffel, um den Einstieg in die Serie zu meistern. In unseren Augen hat Apple mit „Truth Be Told“ in jedem Fall eine spannende Drama-Serie im Portfolio.

Seit wenigen Tagen steht die dritte Staffel zu „Truth Be Told“ auf Apple TV+ bereit und wie wir es von Apple gewohnt sind, wird auch diese Staffel von einem YouTube-Video begleitet. Die Besetzung von Truth Be Told taucht in Poppys dunklen neuen Fall, neue Dynamiken und neue Gesichter ein, die diese Staffel der Anthologieserie zur bisher besten machen.

Staffel 3 zeigt Octavia Spencer erneut in ihrer Rolle als investigative Reporterin, die als True-Crime-Podcasterin Poppy Scoville einen neuen Fall übernimmt. In der dritten Staffel arbeitet Poppy, frustriert von der mangelnden Medienaufmerksamkeit für mehrere junge vermisste schwarze Mädchen, mit einem unorthodoxen Direktor zusammen, um die Namen der Opfer im Auge der Öffentlichkeit zu halten, während sie einen mutmaßlichen Sexhandel-Ring verfolgt, der sie möglicherweise umgarnt hat. Einen entsprechenden Vorgeschmack bietet euch das eingebunden „An Inside Look“-Video.